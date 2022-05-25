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Romanya'da bileğimiz bükülmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un milli bilek güreşçileri Romanya’dan altı altın madalya ile döndü

Romanya'da bileğimiz bükülmedi

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:22

 Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. Bilek güreşi camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyon bilek güreşçileri de ay yıldızlı bayrağımız için mücadele etti.

 

TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDULAR

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli sporculardan

-Enes Alan, Genç Erkekler +55 kg Sıkletinde Sağ Kol 1.lik

-Şehmuz Ertem Genç Erkekler 55 kg Sol Kol 1.lik, Sağ Kol 1.lik

-Meryem Yıldırım Sevci Büyük Bayanlar +65 kg Sol Kol 1.lik, Sağ Kol 1.lik

kazandı.

         Elde ettikleri beş altın madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz Avrupa da ay yıldızlı bayrağımızı açmanın gururu ve sevincini yaşadı.
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