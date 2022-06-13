Sahillerin kahramanları hazır kıta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Çarşamba günü başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamlamıştı. Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne (KOSKEM) bağlı bu yıl 12 plajda vatandaşlara hizmet verecek olan 182 personel, STK katılımcıları ve gönüllü cankurtaranlar sezon açılışı töreninde bir araya geldi.





“KAZASIZ BİR SEZON DİLİYORUZ”

Sezon açılış töreninde personeli yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 2022 yılında Karadeniz ve Marmara denizinde yapacağımız KOSKEM çalışmaları hepimiz için, kentimiz için, halkımız için hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Bizim önceliğimiz sizlerin can güvenliği. Görevlerinize bölgelerinde başladığınız zaman birinci önceliğiniz sizin kendi can güvenliğiniz olmalı. Kendi emniyet tedbirlerinizi almadan asla denize açılmıyorsunuz. Bunları biliyorsunuz ve havuz eğitimlerinizde de bunlara dikkat ettiniz. Sizlerin elinin değmesiyle hayatları kurtarıyoruz. Annelerimizin, vatandaşlarımızın ağlamamasına vesile oluyoruz. Bu emek ve katkılarınızdan dolayı Büyükşehir Belediyemiz ve İtfaiye Teşkilatımız olarak hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.





12 BÖLGEDE 182 CANKURTARAN HİZMETİ

Kocaeli’de 15 Haziran Çarşamba günü açılacak deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak. 12 bölgede haftanın 7 günü 182 kişilik ekiple hizmet verecek.





BİNLERCE HAYAT KURTARDILAR

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı.





KANDIRA, KARAMÜRSEL VE DARICA’DA







Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.





SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2022 sezonu boyunca sahillerde 24 İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 12 Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, 18 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile 25 Gönüllü İtfaiyeci, 18 AKUT, 20 Mahalle Afet Gönülüsü, 12 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma, 22 ANDA Derneği, 21 İSAR, 10 KYK personeli olmak üzere 182 personel görev yapacak.





