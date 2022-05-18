Sahne Çayırova’lı kadınların
Çayırova’lı kadınların oluşturduğu tiyatro ekibi ilk kez Çayırova seyircisiyle buluştu.
Çayırova’da sanata dair kadınların neler yapabileceğinin en güzel örneği olan oyun, tiyatro severlerden tam not aldı. Sahnedeki heyecanlı ve coşkulu performansları ile farklı konu başlıklarına değinen kadın tiyatro ekibi gösteri sonrasında ayakta alkışlandı. Kahkaha tufanı ile geçen gösteri sonrasında tiyatro ekibi oyuncuları, oyun yazarı ve yönetmen izleyicileri selamladı.
Oyun sonrasında bir konuşma yapan yönetmen Hakan Güneri, sanata ve sanatçıya verdiği değer için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.
Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve televizyon program sunucusu, yazar İsmail Kılıçarslan sahneye davet edildi. Kenan Tuzcu, projeye fikirleriyle büyük katkı sunan İsmail Kılıçarslan’a teşekkür etti. Tuzcu konuşmasında “Pandemi nedeniyle biraz ertelediğimiz bir oyundu. Çokça tiyatro oyunu izliyoruz ama ben amatör tiyatro izlediğim hissiyatına hiç kapılmadım, müthiş profesyonel oyunculukları için Çayırova’lı kadınlara teşekkür ediyorum’’ dedi.