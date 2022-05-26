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Sahte dişçi suçüstü yakalandı

Kendisini diş hekimi olarak tanıtarak ruhsatsız bir şekilde tedavi uygulayan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sahte dişçi suçüstü yakalandı

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:08

 Olay İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede yabancı uyruklu bir şahsın kendisini diş hekimi olarak tanıtıp ruhsatsız bir şekilde kendisi gibi yabancı uyruklu şahısları ücret karşılığı muayene ettiği, diş çekimi yaptığı, ilaç tedavisi verdiği ve ilaç sattığını tespit etti. İstihbaratı değerlendiren İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu A.J.M.A. (36) isimli şahıs, muayenehane olarak kullandığı dairede tedavi yaparken suç üstü yakalandı.

Ekipler tarafından dairede yapılan aramada 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet kuru hava cihazı, 1 adet hava komprasörü, çeşitli ağız aynası, elevatör, davye, dolgu aletleri, diş kanal tedavi malzemesi ve kompozit dolgu malzemesi, 10 adet protez ölçü kaşığı, 1 adet amalgamatör, 1 adet ışıklı dolgu cihazı, 1 adet protez renk skalası, 1 adet torç, 5 adet presel, 1 adet endoseal, 1 adet kanal boyu ölçüm cihazı, 1 adet kanal endamotoru, 1 litre çeşitli dezenfektan malzemesi, 1 adet diş beyazlatma cihazı, 1 adet kavitron cihazı, 1 kutu bistüri ucu, spanç ve rulo pamuk çeşitleri, 100 adet jetokain ampul, 1 kutu hamur şeklinde protez ölçü malzemesi, 1 adet locanest ağız spreyi malzemeleri ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan sahte doktor,  Kocaeli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Muayene olarak kullanıla daire mühürlenirken, tıbbi cihazlara ise el konulduğu öğrenildi.
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