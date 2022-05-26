Sahte dişçi suçüstü yakalandı

Olay İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede yabancı uyruklu bir şahsın kendisini diş hekimi olarak tanıtıp ruhsatsız bir şekilde kendisi gibi yabancı uyruklu şahısları ücret karşılığı muayene ettiği, diş çekimi yaptığı, ilaç tedavisi verdiği ve ilaç sattığını tespit etti. İstihbaratı değerlendiren İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu A.J.M.A. (36) isimli şahıs, muayenehane olarak kullandığı dairede tedavi yaparken suç üstü yakalandı.



