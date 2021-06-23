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Sakarya ve Kocaeli'de Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Etkili Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde giriş katta bulunan 2 evi su bastı.

Sakarya ve Kocaeli'de Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Etkili Oldu

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:09

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu.

Yürümekte zorluk çekenler koşarak evlerine ve iş yerlerine gitmeye çalıştı.

Fırtınanın ardından etkili olan kuvvetli sağanak, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler güçlükle ilerlerken insanlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde giriş katta bulunan 2 evi su bastı.

Bazı yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar meydana geldi.









AA
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