Seçime girecek parti sayısı 27’ye yükseldi

ZAFER PARTİSİ LİSTEDE YOK!





YSK seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı. Zafer Partisi, gereklilikleri yerine getirmediği için listede yer almadı. Siyasi partiler 2023 seçimi öncesinde seçime katılabilmek için YSK'nın istediği gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor.





3 PARTİ DAHA SEÇİMLERE GİREBİLECEK



