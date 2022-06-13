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SEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımına dikkat çekti

20 bin kilometrekarelik faaliyet alanında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’deki 2 milyonu aşkın müşteriye kaliteli ve sürekli enerji vermek için çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, elektrik enerjisinin emniyetli kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

SEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımına dikkat çekti

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:10

 Elektrik enerjisinin emniyetli kullanımının, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önem gösterilmesi gereken bir konu olduğuna değinen SEDAŞ yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetmeliği kapsamında, enerji kesintisi yapılacak olan yerlerde önceden haber verilmesinin ve planlı kesinti önlemi alınmasının gerekliliğini hatırlattı.

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere olan yaklaşma mesafelerinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, “Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alması gerekmektedir. İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir” dedi.



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