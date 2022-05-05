SEDAŞ, Stargate ile gençlere deneyim ve iş fırsatı sunuyor

Mezun olmadan önce sahada iş deneyimi
Yüksek enerji, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarına sahip genç mühendisler, yaklaşık 5 ay sürecek program kapsamında, SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi edinecekler. Katılımcılar enerji sektörünü yakından tanıma şansı yakalarken kişisel gelişim eğitimleri, part-time çalışma olanağı, eğitim koçları ile mentorluk ve teknik eğitimler faydalanacak. Mühendis adaylarına bu sayede hızlı kariyer yolculuğu ve mezun olmadan iş imkânı sunulacak.
Gençler hem proje geliştirecek hem de istihdam fırsatı yakalayacak
Program, mayıs ayında Dağıtım Operasyonları ve Enerji Şebeke Yönetimi iş süreçleri oryantasyonuyla start alacak. Temmuz ayına gelindiğinde İş Hayatına Hazırlık Eğitimleri kapsamında Teknik Akademi, İnsan Kaynakları, Finans, Regülasyon ve Proje Yönetimi Eğitimleri başlayacak. Eylül ayındaysa aday mühendisler sahada edindikleri deneyimler ve aldıkları eğitimlerle hazırladıkları projeleri SEDAŞ yöneticilerine sunacak.