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SEDAŞ, Stargate ile gençlere deneyim ve iş fırsatı sunuyor

SEDAŞ’ın yeni mühendis adaylarına iş deneyimi ve istihdam fırsatı sunan Stargate projesinde yeni dönem başladı. Toplamda bin 806 başvuru arasından seçilen 10 genç, yaklaşık 5 ay boyunca şirket bünyesinde mentorluk, kişisel gelişim eğitimleri ve part-time çalışma gibi imkânlardan yararlanacak.

SEDAŞ, Stargate ile gençlere deneyim ve iş fırsatı sunuyor

05 Mayıs 2022 Perşembe 13:37

 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), genç mühendislere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi ve kariyer olanağı sağlamaya devam ediyor. 2020’de başlayan Stargate programı kapsamında bu yıl, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’nden toplamda bin 806 başvuru yapıldı. Zihinsel beceri testleri ve SEDAŞ üst düzey yöneticilerinin katıldığı mülakatların ardından başarılı bulunan 10 genç, programa katılma hakkı kazandı.

 

Mezun olmadan önce sahada iş deneyimi

 

Yüksek enerji, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarına sahip genç mühendisler, yaklaşık 5 ay sürecek program kapsamında, SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi edinecekler. Katılımcılar enerji sektörünü yakından tanıma şansı yakalarken kişisel gelişim eğitimleri, part-time çalışma olanağı, eğitim koçları ile mentorluk ve teknik eğitimler faydalanacak. Mühendis adaylarına bu sayede hızlı kariyer yolculuğu ve mezun olmadan iş imkânı sunulacak.

 

Gençler hem proje geliştirecek hem de istihdam fırsatı yakalayacak

 

Program, mayıs ayında Dağıtım Operasyonları ve Enerji Şebeke Yönetimi iş süreçleri oryantasyonuyla start alacak. Temmuz ayına gelindiğinde İş Hayatına Hazırlık Eğitimleri kapsamında Teknik Akademi, İnsan Kaynakları, Finans, Regülasyon ve Proje Yönetimi Eğitimleri başlayacak. Eylül ayındaysa aday mühendisler sahada edindikleri deneyimler ve aldıkları eğitimlerle hazırladıkları projeleri SEDAŞ yöneticilerine sunacak.

Program sonunda uygun bulunan projeler hayata geçirilmek üzere değerlendirmeye alınacakken belirli kriterler ile gerekli yetkinlikleri taşıyan gençler, mezuniyetlerinin ardından SEDAŞ’ta boş pozisyon oluşması durumunda iş başı yapma fırsatına sahip olacaklar.
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