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Sedaş’ın Dronları Idef’te Sergilendi

Bu yıl 16’ncı kez düzenlenen İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen IDEF-23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda SEDAŞ, yüksek teknolojiye sahip dronlarını sergiledi. Gelecek dönem iş birlikleri için önemli görüşmelerin olduğu fuarda ziyaretçiler SEDAŞ’ın dronlarına yoğun ilgi gösterdi.

Sedaş'ın Dronları Idef'te Sergilendi

09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:01

 

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dünyanın en büyük 4 savunma sanayii fuarından biri olan ve en yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği IDEF'e çözüm ortağı aracılığı ile katılım gösterdi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen fuara 40’ı aşkın ülkeden 25 binden fazla ziyaretçi geldi. Faaliyet gösterdiği bölgelerde arıza, bakım ve acil durum faaliyetleri için aktif olarak İHA-1 sınıfı döner kanatlı insansız hava araçlarını kullanıma alan SEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji arzında kullandığı dronlarını fuarda sergiledi.

 

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde arıza, bakım ve acil durum (bölgede yaşanılabilecek deprem, sel, heyelan, yangın gibi doğal afetler) faaliyetleri için aktif olarak İHA-1 sınıfı döner kanatlı insansız hava araçlarını kullanan SEDAŞ’ın dronları fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

 

 

SEDAŞ KURUMSAL İLETİŞİM VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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