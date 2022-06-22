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ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİNDEN PROTOLOLE ZİYARET

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şehit Babası Şaban Arlı ve yönetim kurulu üyeleri, protokole yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİNDEN PROTOLOLE ZİYARET

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:03

Derneğin başkanı olan Şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı ve yönetim kurulu üyeleri, Şehit Osman Gazi Çetingöz’ün babası Kerim Çetingöz, Şehit Raşit Yücel’in annesi Şükran Yücel, Şehit polis Ahmet Can’ın eşi Funda Can, Şehit Erdi Demirer’in kardeşi Emre Demirer ve Gazi Salih Varçın, önce Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’i, daha sonra Körfez Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan’ı ziyaret ettiler; fikir alış verişinde bulundular; dernek olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattılar; kendilerine destek oldukları için ziyaretlerde özel plaket takdiminde bulundular. Dernek Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gazileri olarak her daim protokol ile birlikte olduklarını ifade ettiler. Kendilerini ziyarete gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şehit Babası Şaban Arlı ve yönetimine teşekkür eden protokol mensupları ise; ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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