‘’Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir’’

“ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDAYIZ”
Ziyaretlerde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit ve gazi yakınları kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. İdlip’te gazi olan Uzman Çavuş Feyyaz Emir’i ziyaretinde Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de hazır bulundu.
“HAİN SALDIRI CEVAPSIZ KALMAMIŞTIR”
Sınırlarımızı korumak ve gözlem noktalarında görev yapmak amacıyla Suriye’de bulunan Mehmetçiğimize yapılan bu alçakça saldırı başta olmak üzere terörle mücadelede şehit olan kahramanlara bir kez daha Allahtan rahmet dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Askerlerimize gerçekleştirilen hain saldırı cevapsız kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. Şunu da ifade etmeliyim ki şehit olan kahraman askerlerimizin geride kalan aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir” açıklamasını gerçekleştirdi.