‘’Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir’’

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Nihat Kara'nın Dilovası’nda bulunan yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundular. Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın, “Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi” anlayışıyla Suriye’nin İdlib kentinde görev yaparken rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanarak Gazi olan Uzman Çavuş Feyyaz Emir’i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Dilovası’ndaki ziyaretlerde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Vali Aksoy’a ve Başkan Büyükakın’a eşlik etti.

“ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDAYIZ”

Ziyaretlerde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit ve gazi yakınları kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. İdlip’te gazi olan Uzman Çavuş Feyyaz Emir’i ziyaretinde Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de hazır bulundu.

“HAİN SALDIRI CEVAPSIZ KALMAMIŞTIR”

Sınırlarımızı korumak ve gözlem noktalarında görev yapmak amacıyla Suriye’de bulunan Mehmetçiğimize yapılan bu alçakça saldırı başta olmak üzere terörle mücadelede şehit olan kahramanlara bir kez daha Allahtan rahmet dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Askerlerimize gerçekleştirilen hain saldırı cevapsız kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. Şunu da ifade etmeliyim ki şehit olan kahraman askerlerimizin geride kalan aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir” açıklamasını gerçekleştirdi.