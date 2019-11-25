banner472
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu KütüphaneSİ açıldı

Gebze'de, sonradan ismi verilen okulda öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okulunda adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada), şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu (sol 3), şehit öğretmenin babası Ahmet Kuyucu (sol 2) ve diğer katılımcılar kesti.

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu KütüphaneSİ açıldı

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:21

 Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde yaptırdıkları kütüphanenin açılışında, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için bir arada olduklarını söyledi.

Necmeddin öğretmenin, meslektaşlarının teveccühüyle tüm Türkiye'ye mal olduğunu belirten Yalçın, bir eğitimci için en büyük acının gözü gibi baktığı öğrencisi tarafından öldürülmek olduğunu vurguladı.

Yalçın, öğretmenlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rüyamızda gördüğümüz öğrenciyi ecelimizde, katlimizde görmek istemiyoruz. Velilerimizin bu anlamda anlayışlı davranmasını istiyoruz. Bir meseleyi konuşmadan gelip, bilenmişlikle okula daldığı, öfkesini eğitim çalışanından aldığı tablolar yaşıyoruz. 2017 Eylül'den bu yana 94 hadise var. Her yıl artarak devam ediyor şiddet. Cennet ülkede cinnet topluma dönüştük. Bunun altında birçok neden var. Bunun altında diziler var." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var"

Çocuklara kötü örnek olan televizyon dizilerin bulunduğunu anlatan Yalçın, bazı dizilerde toplumun karşı karşıya kalmaması gereken durumların konu edildiğini aktardı. 

Yalçın, çocukların bazı dizileri izledikten sonra okula geldiğinde yürüyüşünde ve davranışlarında tuhaflıklar sezinlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var. RTÜK bu konularda daha duyarlı olmalı. Toplumun tamamı duyarlı olmalı. Herkes eğitimci refleksiyle davranacak. Bizim burada kaşıkla beslediğimiz çocukları, kepçeyle boşaltan bir dejenerasyon, çevre, yayınlar ve internet, işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir de gereksiz şikayetler, mobbing, stresler yüklenince meslek artık çekilmez hale geliyor." 

Öğretmenlere şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmesini isteyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleği korunması gereken, onore edilmesi gereken bir meslek. Meslek kanunu, maliyet hesabıyla ötelenemez. Bunun mahiyeti, maliyetinden önemlidir. Bir an önce çıkarılması gerekir. İnsanlar şunu bilecek; bir öğretmene dokunduğumda benim hayatım kararır. 94 hadisenin sadece 3 tanesi mahkumiyetle sonuçlanmış. Diyarbakırlı müdür yardımcısı arkadaşımız, 'Beni darbettiler, karakola gittik ifade verdik, çıkışta suratıma bakıp pişkin pişkin ayrıldılar.' diyor. Bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Eğitimciler olarak yarına ilişkin rüyanın gerçekleşmesi için ter döküyoruz. Çocuklar bizim, onun moralinin bozulması öğretmeni derinden sarsar. Mesleğin itibarı iade edilmeli, öğretmenin eli güçlendirilmeli. Öğretmenlik sıradan meslek değildir."   

Necmeddin öğretmenin dayısı Sezai Kuyucu da kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Programda, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği kütüphane alanının gezilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 20 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, şehit Necmeddin öğretmenin kişisel eşyaları da sergileniyor.  

- Olay

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, 2 Nisan'da okula giderek Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç. gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

Sanık F.Ç'nin yargılanmasına, 22 Kasım'da Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı. 














AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TOKİ Konutları Satışa Çıkardı TOKİ Konutları Satışa Çıkardı
Büyükgöz kamyoncu esnafını dinledi Büyükgöz kamyoncu esnafını dinledi
Başkan Büyükgöz, Eskihisar Meclisinde Vatandaşı Dinledi Başkan Büyükgöz, Eskihisar Meclisinde Vatandaşı...
Gebze Zabıtasından Gürültülü Satışa İzin Yok Gebze Zabıtasından Gürültülü Satışa İzin...
Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılanmasına başlandı Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılanmasına...
Türkoloji Alanında Yeni Eser Türkoloji Alanında Yeni Eser
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

TOKİ Konutları Satışa Çıkardı
TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Haberi Oku