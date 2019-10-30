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Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, memleketi Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı. Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'nde kılınan namazın ardından şehidin cenazesi şehitlik mezarlığına defnedildi.

Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:32

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, memleketi Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Ablak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel Havalimanı'ndan alınarak Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Çiftlik Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da törene katılarak şehidin eşi Esma, babası Urhan ve annesi Elif Ablak ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek, tekbir getirdi. Bakan Yardımcısı Eldemir ve Vali Aksoy, yürürken şehit babasının elinden tuttu.

Kamuran Ablak'ın cenazesi, Gölcük Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bu arada şehidin 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bazı bakan, kurum ve kuruluşların çelenk gönderdiği görüldü















 










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