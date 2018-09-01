Seka Kağıt Müzesi, yabancı misafirleri ağırladı

Uluslararası Nakışlı Kırkyama Festivali için ilimize gelen yabancı misafirler Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret ederek, kendi kağıtlarını yaptılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen SEKA Kağıt Müzesi kağıdın muhteşem serüvenini anlatmaya, Seka’nın hatıralarını canlı tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Seka Kağıt Müzesi, eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki birçok sergiye de ev sahipliği yapıyor. Seka Kağıt Müzesi’ni Uluslararası Nakışlı Kırkyama festivali için ilimize gelen yabancı misafirleri ağırladı.

KENDİ KAĞITLARINI YAPTILAR

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği 9. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Festivali için ilimizde bulunan sanatçılar, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Güney Kore, İspanya, Fransa gibi ülkelerden festivale katılım sağlayan sanatçılar, ziyaret sırasında El Yapımı Kağıt atölyesinde kendi kağıtlarını yaptılar. Müzede bulunan atölyelerdeki makineleri inceleyen ziyaretçilere, rehberler tarafından bilgi verildi. Ardından Kocaeli Bilim Merkezi de ziyaret eden misafirler, atölyeleri ve deney düzenekleri hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren yabancı ziyaretçiler, Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi’nden oldukça etkilendiklerini dile getirdiler.





SEKA KAĞIT MÜZESİ

SEKA Kağıt Müzesi'nde ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor. Müze bünyesinde bulunan 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA'nın kronolojik geçmişi, SEKA'da Sosyal Hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer alıyor. Vitrinlerde fabrika dönemine ait toplam 443 adet belge 337 adet objenin yanı sıra 50 sözlü tarih videosu ve SEKA tarihine ait belgesel video yer alıyor.

FABRİKANIN İLK KAĞIT MAKİNESİ

SEKA Kağıt Fabrikası'ndan müzeye kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun olarak korunup, restore edildi. Müzedeki en önemli makinelerden 1936 yılında açılan SEKA 1. Kağıt Fabrikasına ait 2 no'lu Kağıt Makinesi en iyi şekilde korunup sergileniyor.