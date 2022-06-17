Şemsiyeleri hazırlayın! Yağmur geri dönüyor

Şemsiyeleri hazırlayın! Yağmur geri dönüyorBölgemizde bugün (cuma) beklenen parçalı bulutlu hava yarından itibaren yerini yağışa bırakacak. 17 Haziran 2022 Cuma 11:37 Tahminlere göre cumartesi, pazar ve pazartesi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Salı hava tekrar açıyor. NEM YÜKSEK Hava sıcaklığı en yüksek bugün ve yarın 29, pazar 27, pazartesi 28, salı 30 derece. Gece sıcaklıkları 16-19 derece arasında değişecek. Zaman zaman yüzde 96’ları bulacak nem ise, bunaltacak. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş