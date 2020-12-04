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"Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezleri Çalışma Saati Düzenlemesi"

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 7 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma düzeni 10:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu uygulama Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde bulunan toplam 26 Müşteri Hizmetleri Merkezinin tümünde geçerlidir.

04 Aralık 2020 Cuma 09:37

 

 Kamuoyunun bilgisine;

 

Kurumumuza ait Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeye dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, resmi makamlar tarafından yürürlüğe konan yeni tedbirler doğrultusunda, 7 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma düzeni 10:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu uygulama Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde bulunan toplam 26 Müşteri Hizmetleri Merkezimizin tümünde geçerlidir.

 

Sepaş Enerji olarak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çalışan ve toplum sağlığını koruyabilmek adına başvurmuş olduğumuz üst düzey tedbirleri eksiksizce uygulamaya devam ediyoruz. Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizin tamamında sosyal mesafe ve temizlik önlemleri başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeler devrede olup, merkezlerimize Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulaması ile giriş yapılabildiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

 

Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde yapılan abonelikle ilgili birçok işlem, www.sepas.com.tr adresindeki web sitemizde bulunan “Online İşlemler” sekmesi veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla da güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Sepaş Enerji


 

 

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