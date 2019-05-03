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Sever, 11. Kitap Fuarı'na Katıldı

Ayşenur Sezer Sever, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na “Gençlik” konulu söyleşisi ile katıldı.

Sever, 11. Kitap Fuarı'na Katıldı

03 Mayıs 2019 Cuma 11:02

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Gençliğin değerine dikkat çeken Sever, “Gençler, siz çok cesur bir milletin torunu ve devamısınız. Onların yaptıklarını omuzlayıp ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Bizim yapacağımız çok şey var. Bunu da yapmak için köklerinizden beslenmemiz gerekiyor” dedi.

FATİH İSTANBUL’U ALDIĞINDA 21 YAŞINDAYDI

Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen ve ilgiyle izlenen söyleşide Ayşenur Sezer Sever, Hz. Peygamber döneminde yaptıklarıyla  damga vurmuş genç sahabelerden ve onların duruşlarından örnekler verdi. Fatih Sultan Mehmet’in, sadece 21 yaşında İstanbul’u aldığını hatırlatan Ayşenur Sezer Sever, “Eğer Fatih gibi bir genç ortaya çıkacaksa onun arkasında güçlü bir saç ayağı olan Hüma Hatun gibi bir annesi, 2. Murat gibi bir babası ve Akşemsettin gibi de bir hocası olmalı” dedi.

90 VE SONRASINDA DOĞANLAR

Yazar söyleşisinde, 1990’lı yıllardan sonra doğan çocukları internet çocukları olarak niteledi. İnternet ile en yakınımızdakilerden uzaklaştığımıza dikkat çeken yazar, “Çünkü sosyal medya bir imtihandı ve bizi içine hapsetti” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN ZARARLARI

Söyleşide sosyal medyanın yanlış kullanımı ve bunun ortaya çıkarttığı sorunlar da ele alındı. Araştırmalarda internete bağlı olan çocukların geç olgunlaştığı kaydedilerek, sadece oyun oynamaktan bilgisayarın başından kalkamayan 30’lu yaşlarda çok insan olduğu ifade edildi. Ayşenur Sezer Sever, araştırmalarda insanların birbirinin yüzüne bakmadan iletişim kurduklarını anlattı. Sezer, ailede ne olduğunu bilmeyen çok gencin bulunduğunu ancak aynı gencin sosyal medyada son derece ilgili ve aktif olduğunu söyledi.

SANAL MEKANLARDAN GERÇEK MEKANLARA HİCRET

Anne ve babanın çocuğu sosyal medyadan kurtarmasının kuralının basit olduğunu anlatan Ayşenur Sezer Sever, “Çocuklara model olmak gerekir. Anne ve baba elinden telefonu düşürmüyorsa çocuktan bir şey istemeyiz. Sanal mekanlardan gerçek mekanlara hicret etmeliyiz” şeklinde konuştu. Söyleşinin sonunda Ayşenur Sezer Sever, okurlarından gelen sorulara da yanıt verdi.

KARAMÜRSEL ALP SALONU’NUN DİĞER SÖYLEŞİLERİ

Öte yandan Karamürsel Alp Salonu’nda Ayşenur Sezer Sever’in ardından Rek.Terapi Uzmanı Bilal Yalçıner bir söyleşi gerçekleştirdi. Yalçıner, kendisini izlemeye gelenlere “Sağlıklı Yaşam ve Refleksoloji” konusunda bilgi aktardı. Yalçıner, söyleşide temel ilke olarak el içi ve ayak tabanlarını vücudun  haritası olarak kabul eden refleksoloji ile ilgili olarak katılımcılara geniş bilgi aktardı.

Ayrıca Yasemin Acet de, Kocaeli Yazarlar ve Şairler Derneği’nin düzenlediği söyleşi kapsamında “Sonsuzluk Çiçeği” konulu edebi bir söyleşi gerçekleştirdi.

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