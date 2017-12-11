Seyhun nehrinden Seyhan nehrine Devri Alem!

Kazakistan Seyhun nehrinden Adana Seyhan nehrine Gönül coğrafyamızda Devri Alem gerçekleştirdik. Kültür ve medeniyet coğrafyamızı adım adım gezerek Devri Alem Belgesel programı olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz. İki ay önce Kazakistan Türkistan da Ahmet Yesevi diyarında Tanrı dağlarından doğan ve Aral gölüne dökülen Siriderya veya Seyhun nehri boylarında tarihe not düşmüştük Maveraünnehir ve Oğuz Türklerinin kadim yurdunu gezmiştik. Bu günde Adını Seyhun’dan alan Adana'daki Seyhan nehri boylarında kültür tarihimizin izimi sürüp. Adana. Karataş Mersin. Tarsus ilçelerinde Kumul ormanlarında belgesel çektik Akdeniz'in Engin mavi sularını seyir ettik. Tarihimi öğreniyor, Tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk görevi olarak çektiğimiz belgeseli www.agrt.net derneğimiz tarafından ulusal ve bölgesel TV kanallarına yayınlanmak üzere dağıtılacak. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

BELGESELİMİZİ İZLEDİNİZ Mİ?

Uydu üzerinden Avrasya ülkelerine yayın yapan Tek Rumeli TV de 9. Aralık 2017 Pazar günü saat 9.00 da Azerbaycan belgeselimiz yayınlandı. Türkçe konuşan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan Türk Konseyinin daveti ile katıldığımız modern ipek yolu turu projesi kapsamında hazırladığımız ipek yolu ile Azerbaycan'da Devri Alem belgeselimiz Avrasya gazeteciler derneği tarafından www.agrt.net bir çok TV kanalına da sosyal sorumluluk projesi olarak gönderildi. Belgeselde Türk ve Azerbaycanlı yetkililer bilgiler verdi belgesel büyük ilgi gördü.

KAZAKİSTAN’DA DEVRİ ALEM

Türk Dünyası Gazeteciler Şurasına katılmak üzere geldiğimiz Kazakistan'ın tarih ve kültür kenti adını, Elmanın atası anlamına gelen. Almata’dan alan Almatı’daki gezimizi tamamlayarak Kazakistan'ın ikinci büyük şehri, Ahmet Yesevi Hazretlerinin dünyaya geldiği Çimkent’e gitmek üzere Almatı hava limanına geldik.

Türkiye ile 3 saat zaman farkı olan Almatı'ya, 5 saate yakın uçak yolculuğu ile geldik. Almatı özgürlük meydanını ziyaret ederek, Kazakistan'ın bağımsızlığı uğruna 16 Aralık 1986 yılında Ruslar tarafından şehit edilen, yüzlerce Kazak gencinin anısına dikilen anıtı ziyaret ettik.

İkinci dünya savaşında ölen kazak askerleri anısına yapılan anıtta düzenlenen devlet törenini takip ederek, Kazak gGzilerle söyleşi yaptık. Kazak müzik aletleri müzesini gezip, Türk-Kazak vakfı başkanı Ahmet Dağduran, Kazak tarih araştırmacısı Prof. Dr Ahmet İslam’la görüştük.

KAZAKİSTAN’DA BELGESEL ÇEKİMLERİ

29 Ekim 2017 Sabah saat 06 da belgesel çekimlerimize başladık.

Kazakistan’ın Türkistan kentinde hoca Ahmet Yesevi diyarında Siriderya sahillerinde, Oğuz Türklerinin dünyaya yayıldığı Maveraünnehir bölgesi, Akordu devletinin başkenti. Cengizhanın yıkıp yaktığı Savram da Farabinin dünyaya geldiği. Timur’un Çin seferine çıkarken vefat ettiği Otrar Farab’da belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Oğuz Türklerinin yaşadığı bölgelerle ilgili genel bilgiyi bu siteden alabilirsiniz

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php

Bu yılın Mayıs ayında Türk konseyi ülkelerinin daveti ile geldiğim Kazakistan belgeselimizi, www.agrt.net olarak bir çok TV kanalına yayınlanmak üzere dağıtarak kültürümüze hizmet etmiştik.

İpek yolu ile Kazakistan'da Devri Alem belgeselimizi, Türkistan'dan Ahmet Yesevi diyarından sizlerle paylaşıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=pd2XbXMLkN8&feature=youtu.be.

SEYHUN NEHRİ HAKKINDA BİLGİLER

Seyhun ya da Siri Derya Orta Asya'da bir nehir. Ceyhun nehri ile birlikte Maveraünnehir'i meydana getirir.

Ortaçağdaki İslâm yazılarında bu nehir Sayhoun ismiyle bahsedilir.

Oğuzlar bu nehir boyunca bir çok şehirleri kurmuşlardır.

Bunlar Yangikent(Yangikend), Cend, Sabran(Sepren), Suğnak ve Sitkün'dür.

İlkçağ'da Batı'da Jaxartes veya Yaxartes Yunanca'dan gelme ὁ Ιαξάρτης Irmağı olarak bilinirdi.

Irmak Tanrı Dağları’ndan Orta Asya'da bulunan büyük dağ sistemlerinden birini oluşturan sıradağlardan iki kol alarak doğar.

Kaynakları bugünkü Kırgızistan'dan doğan Narin Nehri ve Kara Derya adlarındaki nehirlerdir ve Fergana Vadisi'nde birleşerek Seyhun'u oluştururlar.

Uzunluğu 2,212 km(1,380 mil) olan nehir Aral gölüne dökülür.

Seyhun'un üzerine birkaç defa tarımsal alanların sulanması ve enerji üretimi amacıyla barajlar için inşaa edilmiştir; bunlardan en büyüğü olan Kairakkum(Kajrakkum veya Kayrakum)-Barajıdır.

Bu Barajın hacmi 520 km² ve Gövde hacmi 4,16 milyar m³ tür.

Seyhun nehrinin kıyılarında o havalinin insanları kara kavak, söğüt ve kamış yetiştirirler.