Seyrek'e mavi bayrak! Büyükakın: 'Bu bayraklarda emek var'

TÖRENE GENİŞ KATILIM







Törene Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Turizm eski Bakanı Abdulkadir Ateş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Dağdelen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Sağlık eski Bakanı Kazım Dinç, çevre illerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programda yöresel oyunlar ve tiyatro oyunları da sahnelendi.

“531 NOKTADA MAVİ BAYRAK VAR”

Programda ilk olarak konuşan TÜRÇEV Başkanı Ateş, “Ben bakanken böyle bir vakfın gerekli olduğunu gördük. TÜRÇEV’i 29 yıl önce kurduk. İyi ki kurmuşuz. Bugün 531 noktada mavi bayrağımız dalgalanıyor. Sizlere daha sağlıklı ve güzel bir ortam yaratmak için uğraşıyoruz. Bu işi yıllardan beri yürütüyoruz. Şu anda da mavi bayrakta dünyada üçüncüyüz. Kendimizi daha da geliştireceğiz. Bu bayrağı kazanmak zor ama kaybetmek kolaydır. Burada 10 tane sigara izmariti gördüğümüzde bayrağı indirmek zorunda kalırız. Denize ve plajlarımıza sahip çıkmak zorundasınız” şeklinde konuştu.





“PLAJLARA SAHİP ÇIKIN”

Ateş’in ardından konuşan Kandıra Belediye Başkanı Turan, Kandıra’nın, Kocaeli’nin en büyük coğrafyası olduğunu dile getirdi. Kandıra’nın yüzde 87’sinin yeşillik ve mavilikle dolu olduğunu söyleyen Turan, “7’nci mavi bayrağımızı alıyoruz. İnşallah bu sayı artacaktır. Buraları korumak gerekiyor. Seyrek Plajı’nın eski halini görenler şimdiyle farkını biliyor. Kandıra’mız yaz aylarında 250 bin yerleşik ve tatil günlerde 1 milyon nüfusa kadar çıkıyor. Herkesin bu plajlara sahip çıkmasını istiyorum” dedi.





“BÖLGE HALKININ İSTEKLERİ VARDI”

Programda son olarak konuşan Başkan Büyükakın, “TÜRÇEV Başkanımız kıymetli bir konuşma geçekleştirdi. Uzun uzun anlatılması gereken bir başarı hikâyesi. Bu gölgenin halkı mavi bayrağı ve daha fazlasını hak ediyor. 2019 yılında Kandıra Belediye Başkanımız ile burayı incelemeye geldik. Bölge halkının istekleri vardı. Bir taraftan başladık. Allah’ın izniyle bu aşamaya getirdik daha da güzel olacak. Aslında bu bizim 7 değil 8’inci mavi bayrağımız olacaktı. Ama müsilaj kapsamında bir tanesi şimdilik askıya alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde yaptıklarımızı gururla anlatıyoruz. Gurur duyulacak işler yaptık. Yüzde 100 biyolojik arıtma yapıyoruz. 3 yıl sonra ileri biyolojik arıtmayı tamamlamış ilk şehir olacağız” diye konuştu.





“DENİZE GİRİLMEZ LEHVASINA DİKKAT EDİN”

Arıtmalardan kazanılan suların nasıl kullanılacağını araştırmaya başladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, ileri biyolojik tesislerle atık suları geri kazanmanın bir çevre politikası olacağına dikkat çekti. Büyükşehir’in ekipleri ve gönüllü cankurtaranlar tarafından 2005 yılından bu yana 14 bin 337 kişinin boğulmaktan kurtarıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımız şamandıraların diğer tarafında ya da ekiplerimizin mesai saatleri dışındaki zamanlarda hayatını kaybetti. Denize girilmez levhası gördüğünüz yerlerde lütfen denize girmeyin. Mavi bayraklı plajların sayısı arttıkça dünya birinciliğine doğru gidiyoruz. Mavi bayrakları kamu kurumları değil sivil otorite veriyor. Bunlar iltimas ile alınmış işler değil. Kalite ve emek ile alınmış işlerdir. Bu gururu bize yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum.”