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Sibirya'nın Başkenti Novosibirsk

Devri Alem Tv Sibirya'nın Başkenti Novosibirsk'de.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:07

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Rusya'nın üç büyük kentinden biri olan Novosibirsk, 1800'lü yılların sonunda Rusya'yı doğudan batıya birleştiren Trans Sibirya Demiryolu Hattı'nı canlandırmak amacıyla kurulmuş. Zengin mimarisiyle dikkat çeken Novosibirsk merkez garı, bu yolun önemli istasyonlarından biri. Dev heykellerin yükseldiği meydanlar ise ziyaretçilerin uğrak noktası. Kültürel mekanlar yönünden çok zengin olan Novosobirsk kentinde bulunan, 1945 yılında tamamlanan opera sarayı, dünyanın ikinci opera binası. Altın kubbeleriyle dikkat çeken Yükseliş Kilisesi, 1914 yılından kalma. 1898 tarihli Alexander Nevsky Katedrali ise Bizans stilinde inşa edilmiş. Novosibirsk Demiryolu Müzesi'nde Çarlık Dönemi'nden kalma lokomotifler, eriyik vagonları ve demiryolu yapımında kullanılan çeşitli gereçler sergileniyor. Bölgede Ob Nehri'nin yeşil kıyılarına kurulan şehrin iki yakası uzun demir köprülerle birleştirilmiş. Köprülerden bazıları sadece yük ve yolcu trenlerine ayrılmış.
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Anahtar Kelimeler
SibiryaRusyaNovosibirsk
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