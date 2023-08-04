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Sıddık İlgar, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili oldu

Sıddık İlgar, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili oldu

Sıddık İlgar, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili oldu

04 Ağustos 2023 Cuma 08:53

Gebze Adliyesi’ne 2014 yılında atanmasından sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevinde bulunan cumhuriyet savcısı Sıddık İlgar, yaklaşık  6 yıllık görev süresinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul  Anadolu  Adliyesi’ne atanmıştı. Gebze Adliyesi’ndeki görevini tamamlamasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nde Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan İlgar geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSYK kararnamesi sonunda İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Kamuoyunda 15 Temmuz öncesinde “FETÖ’ye ilk davayı açan savcı” olarak bilinen İlgar Gebze’de görev yaptığı süre boyunca da yurt genelinde ses getiren  önemli operasyonlara imza atmıştı. Bölgemizde görev yaptığı dönemde sevilen bir isim haline gelen İlgar İstanbul  Anadolu  Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Adli tatil bitiminde yeni görevine başlayacağı öğrenilen İlgar’a Gebze Gazetesi olarak başarılar diliyoruz… (ÜMİT ÜLKER)
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