GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 arttı.

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı

27 Mayıs 2022 Cuma 09:24

 Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. 

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. 

1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

SİGARADA ARTIŞ ORANI YÜZDE 10

Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ'DA ENFLASYON ORANINDAKİ ARTIŞ GERÇEKLEŞMEYECEK

Edinilen bilgiye göre, son vergi artışı nedeniyle temmuz ayında yapılması gereken enflasyon orandaki vergi artışı yapılmayacak.

Böylece, Temmuz-Aralık döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yuzde 60'a ÜFE güncellemesi gerçekleşmeyecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bağımsız araştırma grubu ENAG: Önlem alınmazsa enflasyon yüzde 200’e gider Bağımsız araştırma grubu ENAG: Önlem alınmazsa...
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine...
Kocaeli İtfaiyesinden İtfaiyecilik Öğretmenlerine eğitim Kocaeli İtfaiyesinden İtfaiyecilik Öğretmenlerine...
ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİNİN SÜNNETİNE BAĞLILIK ( Cuma Hutbesi) ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİNİN SÜNNETİNE...
Kocaeli'de sıcaklık hızla artacak Kocaeli'de sıcaklık hızla artacak
Sosyal medya yasa teklifi TBMM'de Sosyal medya yasa teklifi TBMM'de
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Bağımsız araştırma grubu ENAG: Önlem alınmazsa...
Enflasyon Araştırma Grubu, yüzde 156.86 olarak ölçtüğü yıllık enflasyonun önlem alınmaması halinde...

Haberi Oku