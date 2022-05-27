Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 arttı.

Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu.

1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

SİGARADA ARTIŞ ORANI YÜZDE 10

Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ'DA ENFLASYON ORANINDAKİ ARTIŞ GERÇEKLEŞMEYECEK

Edinilen bilgiye göre, son vergi artışı nedeniyle temmuz ayında yapılması gereken enflasyon orandaki vergi artışı yapılmayacak.

Böylece, Temmuz-Aralık döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yuzde 60'a ÜFE güncellemesi gerçekleşmeyecek.