SİGORTA EKSPERLERİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN DEPREM BÖLGESİNDE

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, Ülkemiz ve milletimizin bir daha böyle büyük bir felaket yaşamamasını yürekten temenni ediyoruz.





Başka hayatları kurtarmak adına kendi hayatlarını tehlikeye atarak arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında görev alan, ülkemizin tüm bölgelerinden ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm ekiplere, sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerimize, gönüllü olarak bölgede hizmet veren her bir bireye, maddi yardım ve manevi destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sigorta eksperleri camiası olarak depremde zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.





Geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarımıza başladık. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal ettiler. Lütfen vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın.





Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında; Sigorta Eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip; raporlarımızı DASK’a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz.





Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarı ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. İhtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (Acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerekmektedir.













Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir.





Ülkemiz ve milletimizin bir daha böyle büyük bir felaket yaşamaması temennisi ile kamuoyunun bilgilerine sunulur,





Ahmet Nedim ERDEM





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı





Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı





İHA