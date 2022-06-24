GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Simit ve ekmeğe zam onaylandı

Fırıncılar Odası’nın artan maliyetler karşısında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden talep ettiği zam onaylandı. 3 liradan satılan 200 gram ekmek 4 lira, 4 liradan satılan 100 gram simit ise 5 lira olacak.

Simit ve ekmeğe zam onaylandı

24 Haziran 2022 Cuma 12:17

 Artan un, elektrik, doğalgaz, maya fiyatlarına karşı ayakta kalmak için Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden talep ettiği ekmek zammına onay çıktı. Yeni tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Fırıncılar Odası 200 gramı 3 liradan satılan ekmeği 4 liraya çıkardı. Odadan talepte bulunan simitçilerin zammı da onaylandı. 4 liradan satılan 100 gram simit de 1 Temmuz itibariyle 5 lira olacak.

İKİSİNE BİRDEN
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından KESOB’dan talep edilen zam önceki gün birlik yönetiminde görüşüldü. Fırıncıların zam talebinin haklı olduğuna kanaat getirilirken, artan maliyetler karşısında fırınların ayakta kalması için zam yapmalarına onay verildi. Onay ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren ekmek 4 liradan satılacak. Aynı zamanda simit üreticilerinin Fırıncılar Odasına yaptıkları zam talebi de görüşüldü ve onaylandı.

İKİ GÜN TATİL
Ekmek zammı dışında bu yıl Kocaeli genelinde ilk kez bayramda fırınlar tatil olacak. Fırıncıların bayram süresi boyunca her zaman çalışması ve bayram yapmaması nedeniyle Fırıncılar Odasının kararı ile bayramın bir ve ikinci günü işletmeler kapalı olacak. Çalışan sayısının az olması ve sürekli mesai ile çalışılması nedeniyle bu kararı alan fırıncılar, iki gün boyunca hem çalışanlarının hem de fırıncıların bayram kutlaması yapabilmesi için bu kararı aldı. Kararın uygulanmasından önce oda yapacağı basın toplantısı ile süreci kamuoyu ile paylaşacak ve ekmek saklama tekniklerini de anlatacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl...
Emniyetten Marmaris'teki orman yangınına destek Emniyetten Marmaris'teki orman yangınına destek
Bayram tatili yüzde 100 zamlandı Bayram tatili yüzde 100 zamlandı
Gebze’de Konteynırlar Yer Altına Alınıyor Gebze’de Konteynırlar Yer Altına Alınıyor
272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır...
Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi...
Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları...

Haberi Oku