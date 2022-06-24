Simit ve ekmeğe zam onaylandı

Artan un, elektrik, doğalgaz, maya fiyatlarına karşı ayakta kalmak için Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden talep ettiği ekmek zammına onay çıktı. Yeni tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Fırıncılar Odası 200 gramı 3 liradan satılan ekmeği 4 liraya çıkardı. Odadan talepte bulunan simitçilerin zammı da onaylandı. 4 liradan satılan 100 gram simit de 1 Temmuz itibariyle 5 lira olacak.





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Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından KESOB’dan talep edilen zam önceki gün birlik yönetiminde görüşüldü. Fırıncıların zam talebinin haklı olduğuna kanaat getirilirken, artan maliyetler karşısında fırınların ayakta kalması için zam yapmalarına onay verildi. Onay ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren ekmek 4 liradan satılacak. Aynı zamanda simit üreticilerinin Fırıncılar Odasına yaptıkları zam talebi de görüşüldü ve onaylandı.





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