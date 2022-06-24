Simit ve ekmeğe zam onaylandı

Artan un, elektrik, doğalgaz, maya fiyatlarına karşı ayakta kalmak için Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden talep ettiği ekmek zammına onay çıktı. Yeni tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Fırıncılar Odası 200 gramı 3 liradan satılan ekmeği 4 liraya çıkardı. Odadan talepte bulunan simitçilerin zammı da onaylandı. 4 liradan satılan 100 gram simit de 1 Temmuz itibariyle 5 lira olacak.
İKİSİNE BİRDEN
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından KESOB’dan talep edilen zam önceki gün birlik yönetiminde görüşüldü. Fırıncıların zam talebinin haklı olduğuna kanaat getirilirken, artan maliyetler karşısında fırınların ayakta kalması için zam yapmalarına onay verildi. Onay ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren ekmek 4 liradan satılacak. Aynı zamanda simit üreticilerinin Fırıncılar Odasına yaptıkları zam talebi de görüşüldü ve onaylandı.
İKİ GÜN TATİL
Ekmek zammı dışında bu yıl Kocaeli genelinde ilk kez bayramda fırınlar tatil olacak. Fırıncıların bayram süresi boyunca her zaman çalışması ve bayram yapmaması nedeniyle Fırıncılar Odasının kararı ile bayramın bir ve ikinci günü işletmeler kapalı olacak. Çalışan sayısının az olması ve sürekli mesai ile çalışılması nedeniyle bu kararı alan fırıncılar, iki gün boyunca hem çalışanlarının hem de fırıncıların bayram kutlaması yapabilmesi için bu kararı aldı. Kararın uygulanmasından önce oda yapacağı basın toplantısı ile süreci kamuoyu ile paylaşacak ve ekmek saklama tekniklerini de anlatacak.