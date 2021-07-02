Singapur'da İslam Medeniyeti ve Müslümanlar

Uzak Doğu Asya`nın en önemli ticaret merkezlerinden Singapurda İslam Medeniyeti.. Singapurda yaşayan müslümanlar, Singapur camiileri, Osmanlı Singapur ilişkileri ve devleti ile ilgili ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak araştırmalar yaptık.Devri Alem belgesel programı olarak hazırladığımız belgeseli izleyip görüş, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.İyi seyirler.. www.devrialem.tv



