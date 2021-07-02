Singapur'da İslam Medeniyeti ve Müslümanlar
Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde yaptığımız Singapur belgeselimizi sizlere sunuyoruz.
Uzak Doğu Asya`nın en önemli ticaret merkezlerinden Singapurda İslam Medeniyeti.. Singapurda yaşayan müslümanlar, Singapur camiileri, Osmanlı Singapur ilişkileri ve devleti ile ilgili ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak araştırmalar yaptık.Devri Alem belgesel programı olarak hazırladığımız belgeseli izleyip görüş, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.İyi seyirler.. www.devrialem.tv
BELGESELİMİZİ İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ
https://www.youtube.com/watch?v=GdRpUdSVcPY