Sınıfa yuva yapan kumruya öğrenciler gözü gibi bakıyor

Darıca'da bulunan Aslan Çimento İlkokulu'nun 4. sınıfında ilginç bir olay yaşandı. Öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte açık bırakılan pencereden sınıfa giren kumru, tavanda bulunan projeksiyonun üzerine tek tek ağaç dalları taşıyarak yuva yaptı. Burada yumurtlayan kumru, daha sonra sınıftan dışarıya çıkmayarak, yavrularının yumurtadan çıkmasını bekledi. Tatilin bitmesiyle birlikte ders sırasında sınıfta uçan kuşu gören öğretmen ve öğrenciler, neye uğradıklarını şaşırdı. Kuşun içeriye nasıl girdiğini anlayamayan sınıf öğretmeni ve öğrenciler, projeksiyonun üstüne baktıklarında kumrunun kurduğu yuvayı fark etti. Kumrunun yumurtaları olduğunu ve kuluçkaya yattığını gören öğrenciler, kuşu hiç rahatsız etmeyerek kendileriyle birlikte kalmasını istedi. Öğrenciler, şimdilerde dersleri kuşlar ile birlikte işliyor. Akşam okul çıkışında da okul yönetiminin pencereleri açık bırakmasıyla birlikte kumrular rahatça dışarıya çıkıp yeniden sınıfa dönebiliyor. Kumruyla birlikte işlenen dersler ise renkli görüntülere sahne oluyor.









"O artık bizim sınıfımızın kuşu"

Kumruyu çok sevdiğini söyleyen Ömer Efe Dede isimli öğrenci, "Eşi dal getiriyor, yuvaya koyuyor. Biz ismini ‘Kızıl Kumru’ koyduk. Kumru böyle derste uçuyor, bizi bazen ürkütüyor ama biz onu artık seviyoruz. O artık bizim sınıfımızın kuşu. Rengi biraz kızıl olduğu için ismini ‘Kızıl Kumru’ koyduk. Biz onlara burada bakacağız ama acaba kuşlar uçmayı burada mı öğrenecek onu tam bilmiyoruz" dedi.





"Mutluyuz"