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Sivri kardeşlerden duygulandıran bağış

Kocaeli’de 8 yaşındaki Yunus Emre ve 13 yaşındaki ağabeyi Kerem Efe Sivri, biriktirdikleri harçlıkları depremzede çocuklara bağışladı.

Sivri kardeşlerden duygulandıran bağış

10 Şubat 2023 Cuma 22:22

  Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kocaeli depremzedeler için seferber oldu. Vatandaşlar hem evlerinde kullanmadıkları hem de mağazadan aldıkları giyim eşyalarını Afet Koordinasyon Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne getiriyor. Burada toplanan giyim, ısıtıcı, battaniye, hijyen ve gıda malzemeleri, yine gönüllülerce paketlenip tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde toplanan yardımlar esnasında ise zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Depremzedelerin ekmek satın alabilmesi için ağabeyi ile biriktirdiği 160 TL harçlığını, oyuncağını ve kitaplarını bağışlayan 8 yaşındaki Yunus Emre Sivri yürekleri ısıttı. Kardeşler harçlıklarının yanına bir de, “Sevgili arkadaşım biz Yunus Emre ve Kerem Efe kardeşler olarak acınızı paylaşıyoruz, bizi de yanınızda hissedin. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Sizi tüm kalbimizle kucaklıyoruz” yazılı not bıraktı.  
 
  “Depremzede arkadaşlarıma harçlığımı göndermek istedim” 
  Ağabeyi ile biriktirdiği harçlığını ve oyuncaklarını bağışlayan Yunus Emre Sivri, “Depremzede arkadaşlarıma harçlığımı göndermek istedim. Hikaye kitapları, oyuncak ve 160 TL gönderdim. Hava soğuk, kar yağıyor, çok yağmur yağıyor. O yüzden enkazdan çıkan arkadaşlarımız için her şeyi, bütün emeğimizi gönderiyoruz” dedi. 
 
  “Kumbaramda biriktirildiğim harçlıklarımla kaç tane ekmek alabilirler?” 
  Anne Macide Sivri ise, “Yunus Emre bana önce bugünün ekmek fiyatını sordu, ben de kendisine söyledim. ‘Anne kumbaramda biriktirdiğim harçlıklarımı depremdeki kardeşlerime yollasam kaç tane ekmek alabilirler?’ dedi. Ben de ona, 'Oğlum şu an orada ekmek satılmıyor. Her yerden oraya yardım gidiyor ama sen istersen kumbaranı onlara gönderebilirsin' dedim. Bunun yanı sıra onların yanında olduğunu belirten bir mektup da yazdı. Kumbarasını, mektubunu, hikaye kitaplarını ve oyuncağını onlara manevi anlamda destek olmak için gönderdi” diye konuştu. 
 


İHA
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