Sivrisinekle mücadelede ara yok

Yıl boyu sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üremelerini engellemek maksadıyla vatandaşın bahçelerinde biriktirdiği kapları boşaltıyor. Yapılan çalışmalarla sivrisinek popülasyonunu azaltarak daha rahat bir yaz yaşanmasını sağlıyor.

BAHÇEDE AĞZI AÇIK KAPTA SU BULUNDURMAYIN!

Vatandaşın bahçe sulamak maksadıyla biriktirdikleri kaplar sivrisineklerin en çok üredikleri yer olarak bilinmekte. Bu kapsamda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi de konu ile ilgili vatandaşa bilgilendirme yaparken, günde irili ufaklı yaklaşık 1000-1300 bidondaki suyu bahçelere boşaltmaktadır. Yapılan bu müdahaleyle sivrisineklerin suda geçirdiği larva (üreme) dönemi engellenerek, sivrisineğin çoğalmasının önüne geçilmiş olunmaktadır.

SİVRİSİNEKLER DURGUN SUYA İHTİYAÇ DUYAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Vektörle Mücadele Birimi özellikle sivrisinek ve haşerelere karşı yıl boyu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda üreme alanlarında yapılan larva mücadelesiyle; sivrisineklerin uçkun hale gelmeden kaynağında müdahale ederek yok etmeyi amaçlayan Büyükşehir, içi az da olsa su birikintisiyle dolu olan kapları ortadan kaldırıyor. Bilindiği üzere, sivrisinekler büyüme evrelerini tamamlayabilmek için küçük su birikintisine ihtiyaç duyarlar. Yetkililer; bahçelerde bulunan kovalar – bidonlar dökülerek veya ilaçlama yapılarak sivrisinek üremesine müdahale edildiğini, vatandaşın rahat bir yaz geçirmesi için bu konuda destek olması gerektiğini belirtiyor.

SİVRİSİNEKLER NERELERDE ÜRER?

Sivrisinekler, küçük – büyük tüm durgun sularda yumurtalarını bırakmak suretiyle ürerler. Sivrisinekler, her çeşit gölde, bataklıklarda, su havzalarında, ağaç kovuğu gibi doğal oluşan çukurlarda, sulama kanallarında, inşaat temeli çukurlarında biriken sularda, bodrumlarda oluşan su birikintilerinde, eski otomobil lastiklerinde, fosseptiklerde ve rögarlarda, konutların çevresinde bırakılan ya da atılan fıçı, kova gibi içinde su birikebilecek her çeşit kapta, çocuk oyuncaklarında, atık kova ve kaplardaki su birikintilerinde, kullanılmayan süs veya bahçe havuzlarında, kanallarda, gazoz kapağı vb. durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde üreyebilirler.