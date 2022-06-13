GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sosyal alan çalışmalarına Gebze Elbizli ile devam

Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların eksiklerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi çocuklar için ihtiyaç duyulan oyun alanları yapmaya devam ediyor

Sosyal alan çalışmalarına Gebze Elbizli ile devam

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:47

 Gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarını da yerine getiriyor. Bu kapsamda Gebze’nin Elbizli Mahallesine, içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun grupların olacağı bir park inşa ediliyor.

ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Elbizli Mahallesi Parkı’nda 220 m2 çocuk oyun alanı yapılacak. Alanda çocuklarıyla vakit geçirecek ebeveynler de unutulmuyor. Çocuklarını parka getiren yetişkinler için sosyal bir alan olan park içerisine 1500 m2 yeşil alan, 200 m yürüyüş yolu ve 6 adet Japon çatılı kamelya ve kentsel donatılar koyulacak.


 

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Parkın yapılacağı alanın etrafına taş duvar çalışması yapıldı. Yapılan taş duvarın üzerine ahşap korkuluk yapılması planlanırken içine travers merdiven de yapılacak. Ağaçlandırma ve çimlendirmede çalışmalarının da yapılacağı alanda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Darıca’da eğlence mahallelere gidecek Darıca’da eğlence mahallelere gidecek
Berberlerde zam yolda Berberlerde zam yolda
Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor
Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam ediyor Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam...
25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya çıktı 25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi....

Haberi Oku