Sosyal alan çalışmalarına Gebze Elbizli ile devam

Gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarını da yerine getiriyor. Bu kapsamda Gebze’nin Elbizli Mahallesine, içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun grupların olacağı bir park inşa ediliyor.





ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Elbizli Mahallesi Parkı’nda 220 m2 çocuk oyun alanı yapılacak. Alanda çocuklarıyla vakit geçirecek ebeveynler de unutulmuyor. Çocuklarını parka getiren yetişkinler için sosyal bir alan olan park içerisine 1500 m2 yeşil alan, 200 m yürüyüş yolu ve 6 adet Japon çatılı kamelya ve kentsel donatılar koyulacak.







ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR