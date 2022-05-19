STK’lar Kocaeli Kitap Fuarı’nın tamamlayıcı unsuru oldu

315 yayınevi ve 40 sahafla kapılarını 12. kez kitapseverlere açan Kocaeli Kitap Fuarı, 70 sivil toplum kuruluşuna da ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, farklı sivil toplum kuruluşlarına (STK) da ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir’in kenti ortak akılla yönetme anlayışının bir parçası olan STK’lar Kocaeli Kitap Fuarı’nın tamamlayıcı unsuru olarak alanda yer alıyor.

70 STK YER ALIYOR

315 yayınevi ve 40 sahafla kapılarını 12. kez kitapseverlere açan Kocaeli Kitap Fuarı, 70 sivil toplum kuruluşuna da ev sahipliği yapıyor. Farklı görüş ve kimlikten STK’ların yer aldığı Kocaeli Kitap Fuarı, bu yönüyle de diğer kitap fuarlarından ayrılıyor.

KİTAP FUARI’NIN TAMAMLAYICI UNSURU

Kendilerine ayrılan alanda kent sakinleriyle buluşan STK’lar, ziyaretçilerine yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler veriyor. Aynı zamanda vakıf ve dernekleri hakkında bilgiler sunan sivil toplum kuruluşları, Kocaeli Kitap Fuarı’nın kültür, sanat ve edebiyat şöleninin tamamlayıcı unsuru olarak dikkat çekiyor.

FARKLI GÖRÜŞLER YER ALDI

Farklı kesimlerden görüşlere ev sahipliği yapan Kocaeli Kitap Fuarı’nda yer alan STK’lardan bazıları şunlar: AFAD, Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İHH, KADEM, Kızılay, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, TÜGVA, Türk Ocakları, Ülkü Ocakları, Yedi Hilal ve diğer kurum ve kuruluşlar.

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