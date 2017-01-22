Sultan Orhan’ın eksiği gol 0-0

Süper Amatör Lig A Grubu ekibimiz Sultan Orhanspor Metin Oktay Stadında güçlü rakibi Derince Belediye Demirspor’u konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada ekibimiz tüm çabalarına rağmen golü bulamadı.

SESSİZ MAÇ

Süper Amatör Lig’de Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Ekibimiz Sultan Orhanspor, sahasında ağırladığı Derince Belediye Demirspor ile karşı karşıya geldi. İki ekibin de kıran ırana bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmadan gol sesi çıkmazken ekibimiz bir kez daha gol sendromu ile karşı karşıya geldi. Tüm çabalarına karşın gol atamazken sahasında bir puana razı olmuş oldu. Temsilcimiz yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

30 PUANA ULAŞTI

Süper Amatör Lig A Grubunda bu sezon iyi mücadele eden Fikret Özcan’ın öğrencileri güçlü rakibi karşısında güzel bir görüntü çizerken karşılaşmaya futbol severler de ilgi gösterdi. Aldığı bu bir puanla grupta haftayı 30 puanla üçüncü sırada kapatan ekibimiz, gelecek karşılaşmaları beklemeye başladı. Sultan Orhanspor gelecek hafta deplasmanda Tavşantepe ile kent derbisinde kozlarını paylaşmış olacak. Refik Sıla GÜVENÇ

SULTAN ORHAN: 0

DERİNCE BLD DEMİR: 0

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Eray Karmil ***, Bilal Bahçeci ***

SULTAN ORHAN: Bekir ***, Murat ** (Dk 75 Enes **), Oğuzhan Kartal ***, Koray ***, Oğuzhan Kaval **, Fatih ***, Mehmet ***, Tolga ** (Dk 55 Mete **), Mustafa ***, Mesut ** (Dk 55 Hüseyin **), Gökhan **

DERİNCE BLD DEMİR: Ahmet ***, Erdoğan **, Muhammet Sümbül ***, Muhammet Avcı ***, Gürkan **, Gökalp ***, Gökhan ***, Fatih ** (Dk 86 Furkan **), Anıl ** (Dk 50 Tayfun), Yiğit Ali **, Mehmet