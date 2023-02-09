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Şüpheli şekilde ölen genç kıza ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

- "Eve girdiğimde erkek şahsın başından vurulan genç kızın yanında oturur vaziyette ağladığını gördüm"

Şüpheli şekilde ölen genç kıza ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

09 Şubat 2023 Perşembe 18:12

 Kocaeli'nde 18 yaşındaki genç kızın, sevgilisinin evinde silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor, "Eve girdiğimde 18-20 yaşlarında bir kızın başından yaralandığını, erkek şahsın ise başucunda oturup ağladığını gördüm. Kontrolümde hastanın kalbi atıyordu. Yaralı şahsın yanında silah gördüm. Daha iyi müdahale edebilmek amacıyla silahı alarak güvenli bir yere koydum. Hatırladığım kadarıyla silah yaralı şahsın altındaydı" dedi.  
 Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta 5 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Sude Akarsu (18) bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı Onur Ö'nün (29) evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan Onur Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  
 Sude'nin ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Onur Ö.'nün başka bir suçtan tutukluluğu devam ediyor. Hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık Onur Ö.'nün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Sude Akarsu’nun ailesi ve tanık katıldı. Sanık Onur Ö. ise hastanede tedavi görmesi sebebiyle duruşmaya katılmadı.  
  
 "Yaralı şahsın yanında silah gördüm" 
 Sude Akarsu'ya ilk müdahaleyi yapan doktor M.O.B. tanık olarak dinlendi. Doktor M.O.B., "Ateşli silahla yaralanma anonsu üzerine belirtilen adrese gittik. Ambulanstan indiğimde 3-4 erkek 'Çabuk koşun' diyerek bizi evi gösterdi. Eve girdiğimde 18-20 yaşlarında bir kızın başından yaralandığını, erkek şahsın ise başucunda oturup ağladığını gördüm. Kontrolümde hastanın kalbi atıyordu. Yaralı şahsın yanında silah gördüm. Daha iyi müdahale edebilmek amacıyla silahı alarak güvenli bir yere koydum. Hatırladığım kadarıyla silah yaralı şahsın altındaydı. Yaralıya müdahale ettiğim esnada işimi engelleyen kimse olmadı. Yaralıyı hemen hastaneye götürerek doktorlara teslim ettik. Bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir" dedi. 
 Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından duruşmayı erteledi.   


İHA
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