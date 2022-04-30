Sürücülere uyarı, çocuklara hediye

Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında Kartepe Özdilek AVM uygulama noktasında Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı’nın katılımıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Vali Yavuz, vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin uyarılarda bulundu. Vali Yavuz, araçta bulunan çocuklarla çeşitli hediyeler verdi, sürücülerin bayramını kutladı.



AMACIMIZ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Uygulama sonrası açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz şunları söyledi: “Mübarek ramazan ayını, ramazan ayının son cumasını idrak ettik. Milletimiz paylaşmanın Yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı, rahmet mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmek için çaba ve yarış gösterdi. Bizim amacımız vatandaşımızın can ve mal emniyetini en güzel şekilde sağlamak. Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak, hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz.







936 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Elbette trafik kurallarına uyulmadığında maalesef sevinç günleri değil, hüzün günleri olarak akıllarda kalıyor, ve derin acılar bırakıyor. Bugün saat 10.00’dan itibaren Emniyet ve Jandarma teşkilatımız trafik tedbirlerini artırmak suretiyle bayram tedbirleri kapsamına geçmiş bulunuyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüz 181, İl Jandarma Komutanlığımız 168 ekip olmak üzere 349 trafik, asayiş ve diğer önleyici ekiple birlikte 936 personel görev yapacak olup, ihtiyaç halinde takviye yapacağız.



RAMAZAN’DA 53 BİN HANEYE ULAŞTIK

Buradan vatandaşlarıma özellikle kurallara uymalarını, kayıpları en aza indiren emniyet kemerini mutlaka kullanmalarını, takmalarını bir kez daha tavsiye ediyoruz. Ramazan ayı boyunca şu ana kadar 53 bin alışveriş kartı gıda paketi kısaca 53 bin haneye Valilik olarak ulaşmış bulunuyoruz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.



