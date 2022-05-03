Süt fiyatlarına bir zam daha!

Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi. Son gelen zamlarla birlikte marketlerde satılan yaygın markalı bir litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 TL'ye kadar çıktı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaştı.
TÜİK'E GÖRE BİLE 40 LİRADAN AŞAĞI PEYNİR YOK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de süt ve süt ürünlerinin son bir yılda yüzde 40 ila yüzde 54 aralığında zamlandığını ortaya koydu. Ülke genelinde ortalama bir litre süt fiyatlarının 2021 Mart'ta 6,2 TL iken 2022 Mart'ta 9,1 TL'ye çıktığını ortaya koyan TÜİK verileri bile, 40 liradan aşağı bir kilo peynir bulunmadığını gösteriyor. Buna göre, 2022 Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre kaşar peyniri fiyatları yüzde 40,4 zamlanarak 70,2 TL'ye, krem peynir yüzde 43,8 zamlanarak 51,4 TL'ye ve beyaz peynir de yüzde 54 zamlanarak 44,4 TL'ye çıktı. Ancak bunlar ülke genelindeki ortalama fiyatlar... Marketlerdeki peynir fiyatları ise TÜİK'teki ortalama fiyatların neredeyse iki katı seviyesinde.