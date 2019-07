‘’Tahir beyin eğitimci olması Kocaeli için bir şanstır’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçilerek göreve başlayan ÖNDER Genel Başkanı Kanber Çal ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Sebahattin Yamak’ın da yer aldığı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı tebrik eden Çal, “Tahir beyin bir eğitimci olmasının Kocaeli için bir şans olduğunu söylemek isterim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında sunduğu hizmetlerde takdire şayandır. Dün olduğu gibi yeni dönemde de bu hizmetlerin üzerine nitelikli yenilikler katılarak Tahir Başkanımızla birlikte daha da ileri düzeylere geleceğine de inancım sonsuzdur” dedi.

“İSLAM TOPLUMLARI İÇİN İYİ BİR MODELDİR”

1950 yılında açılan İmam Hatip Okulları ve 1958 yılında kurulan ÖNDER çatısı altında yetişen birçok mezunlarının bu ülkeye ve ümmet coğrafyasına hizmet ettiğini belirten Genel Başkan Kanber Çal, “İmam Hatip modelinin İslam coğrafyasının içinde bulunduğu fikri, zihni kargaşa ve kaostan kurtulma reçetelerinden biridir. Sadece İslam coğrafyası için değil Avrupa ve diğer coğrafyalardaki İslam toplumları için iyi bir modeldir” açıklamasını yaptı.

“GÜNLÜK KISIR SİYASİ ÇEKİŞMELERE KURBAN ETMEDEN”

İmam Hatip Okulları’nın ülke genelinin dışında 25 ülkede daha hizmet verdiğini söyleyen ÖNDER Genel Başkanı Çal, “Başta eğitim sistemi olmak üzere din eğitimi ve İmam Hatip Okulları meselelerinin, günlük kısır siyasi çekişmelere kurban etmeden, daha fazla fayda sağlayacak olan eğitim düzleminde konuşup geliştirmek gerekiyor. ÖNDER ve paydaşları olan mezun derneklerimiz tüm imkanları ile toplumumuza katkı sunmak için çaba ve gayreti içerisindeler” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DÖNÜK YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime her daim destek verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bizler biliyoruz ki ülkemiz gençlerimizin enerjisiyle geleceğe taşınacak. Gençlik projelerine her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte gençlerin dünyadaki bilim, kültür, sanat gibi her alanda gelişmelerini ve çok iyi takip etmesini istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimizin gelişimine sunduğumuz her katkı ve destek aslında ülkemizin geleceğine dönük yapılan bir yatırımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaeli’nde eğitim gören her gencimize sahip çıkmak, ona destek olmak ve taleplerine dönük çözüm yolu bulmak bizim görevimiz” diyerek düşüncülerini ifade etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.