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Tahir Büyükakın yine o listede yer aldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Partili belediyelerin başarı oranlarının açıklandığı ankette 2. sırada yer aldı

Tahir Büyükakın yine o listede yer aldı!

29 Haziran 2022 Çarşamba 14:18

Sonar Araştırma, belediye başkanlarının başarısıyla ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Partili belediyeler arasında 2. sırada yer aldı. Büyükşehirlerin ilçelerinde, her ilçede ortalama 1000 kişi ile olacak şekilde CATI yöntemiyle yapılan araştırmada yaş, cinsiyet, meslek ve sosyo- demografik grup dengelerine de dikkat edildi. AK Partili belediyelerin en başarılı ilk 10 sırasına da yer verdi. Sonuçlara göre en başarılı AK Partili belediye başkanları sıralamasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 56.3 oyla ikinci sırada. Birinci sırada ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 58.8 ile yer aldı. 

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