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Taksim’de turisti bıçaklayan gaspçılar Gebze'den gitmiş

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Kıskıvrak yakalanan saldırganların Gebze'den İstanbul’a gittikleri belirlendi.

Taksim'de turisti bıçaklayan gaspçılar Gebze'den gitmiş

24 Mayıs 2022 Salı 11:46

 Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı. Genç adam kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yaklaşan 4 gaspçının saldırısına uğradı. İngiliz turist telefonunu vermemek için direnince şahıslar bıçakladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar cep telefonunu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GEBZE'DEN GİTMİŞLER

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen Güven Timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abdurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti. Çalışmaları hızlandıran Güven Timleri, saldırganların Gebze'den İstanbul’a gittiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan ekipler, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayına karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İngiliz turistin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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