Taksim’de turisti bıçaklayan gaspçılar Gebze'den gitmiş

GEBZE'DEN GİTMİŞLER
Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen Güven Timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abdurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti. Çalışmaları hızlandıran Güven Timleri, saldırganların Gebze'den İstanbul’a gittiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan ekipler, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayına karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İngiliz turistin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.