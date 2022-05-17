Tanrı Dağların’dan Niğde’ye Su Medeniyeti Belgeseli

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimiz





https://www.gazetegebze.com.tr/.../tanri-daglarindan...





Altay dağlarından Anadolu’ya su vakıfları Medeniyeti belgesel sunumu yaptıktan sonra Niğde ve Nevşehir’de belgesel çekimlerimiz devam ediyoruz.





Tanrı Dağlarından Kızıldağa Kızılırmakdan Tarihimiz Akar





Türk cumhuriyetlerinden gelen akademisyen araştırmacı ve medya mensupları İle Kızılırmak Boylarında tarih yolculuğu.





Sivas Kızıldağdan Doğan En güzel manzarasını Nevşehir Avanosda gösterdikten sonra Samsun Bafradan Karadeniz’e dökülen Kızılırmakdan Kültür medeniyet ve zaferler Tarihimiz akar.





Çömlekleri ile ünlü Nevşehir’de biz Kızılırmak üzerindeki sallanan köprüden geçtik. Nehir üzerinde devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaptık.





Kızılırmak Nehri Hakkında Bilgi





Kızılırmak Nehri, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehir. 1,355 km (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.





Kızılırmak, Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56.000 hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Nehir üzerinde kurulu 12 baraj ve hidroelektrik santrali ile ülke enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir ve geçtiği illerdeki tarım arazilerinin sulama faaliyetlerinde nehirden yararlanılmaktadır.





Niğde bor ilçesi Kemerhisar ve Bahçelide Roma Su Kemerleri





Belediyelerindeki Tarihi Roma Su Bendi ve Havuzunda Yusuf Kurtalmış Biltekin beyin rehberliğinde Su Medeniyetleri Belgesel Çekimi yaptık. Belgesel çekimimize katkı veren ve kitaplarını imzalayarak www.iktav.com Kütüphanemize hediye eden değerli eğitimci yazar ve tarih araştırmacısı Yusuf beye teşekkür ediyorum.





Roma Su Bendi ve Havuzu





Niğde’nin 20 km güneyinde Adana-Kayseri yolunun 4 km kuzeyinde yer alan su kemerleri, Bahçeli’deki Roma Havuzu’nun devamı niteliğindedir. Tyana şehrinin su gereksinimini Roma Havuzu’ndan karşılamak için yapıldığı düşünülmektedir. Antik Roma Havuzu’nun kaynak suyunu üzerlerindeki oluklardan Tyana’ya taşıyan kemerler, I. ve II. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda Beş İyi İmparator’dan ikisi olan Trajan ve Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 3–4 km uzunluğundaki kemerlerin (Kemerhisar’daki) 1,5 km’lik bölümü açıkta, (Bahçeli’deki) gerisi toprak altında olup, kullanılamaz durumdadır. Kemerlerde yapı taşı olarak travertenler kullanılmıştır. Kemerlerden zamana direnerek ayakta kalanlar Kemerhisar beldesini Bahçeli beldesinin Saray Mahallesi’ne bağlayan yol üzerindedir.





Niğde Kemer Hisar Roma Su Bendi



