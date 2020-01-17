TARHAN “KOCAELİ’NİN 30 YILLIK ZEHİR SORUNUNDA SONA GELİNDİ”

Bakanlığın Tarhan’a verdiği cevapta toplam 2 bin 10 ton zehirli atığın 868,1 tonunun paketlenerek İzmit Alikahya’da kurulu olan İZAYDAŞ’a gönderildiği, bugüne kadar 314 tonunun bertaraf edildiği ifadeleri dikkat çekiyor.

Yüksek maliyet nedeniyle yıllarca hiçbir sonuç alınamadığını söyleyen Tarhan “30 yıl boyunca bu atıklar yüzünden nasıl bir çevre zararına uğradık bilemiyoruz. Bu atıklar, tüm canlılar için yaşamsal sonuçlar doğuracak kadar tehlikeli. Kocaeli şehrimiz, insan hayatını tehdit eden bu atıklarla, 30 sene birlikte yaşadı.” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROJESİ İLE İMHA EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konuya ilişkin verdiği cevabı paylaşan Tarhan “Bakanlığın verdiği son cevapta sevindirici bir haber var. Bakanlık kontrolünde ve BM Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcılığında gerçekleştirilen bir proje ile 2020 yılı sonuna kadar imha işleminin tamamlanacağı ve süreçteki işlemlerin hem bakanlık hem de UNDP teknik ekibi kontrolünde gerçekleştirileceği açıklanmış. Umuyoruz ki proje planlandığı şekilde son bulur ve Kocaeli bu yıl artık bu zehirden kurtulur” dedi









