GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet

Gebze Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri’nin 27.’si, 19 Haziran Pazar Günü Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirilecek. Başkan Büyükgöz Gebzelileri, başpehlivanlar geçidine sahne olacak Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine davet etti.

Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet

14 Haziran 2022 Salı 09:32

Gebze Belediyesi’nin geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu sene 27. kez 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirilecek Gebze Belediyesi yağlı güreşleri başpehlivanlar geçidine sahne olacak. 44’ü baş pehlivan olmak üzere çeşitli boylarda 850 güreşçinin dereceye girebilmek için kıran kırana mücadele edeceği Gebze Belediyesi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine Gebzeli güreş severleri davet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  “Gebze’de yağlı güreş bir kimlik haline geldi ve bu etkinlik Gebze’ye de bir kimlik de kazandırdı. Ata sporu olarak okçululuğu da yaygınlaştıracak bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bugün 50 bin gencin spor yapabileceği bir altyapımız var. Kıymetli Gebzeli hemşerilerimizi, Geleneksel Yağlı Güreşlerimizi izlemek ve heyecanı birlikte paylaşmak üzere Hünkar Çayırına davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

BAŞPEHLİVANLAR GEÇİDİ 

Gebze Belediyesi Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste orta, deste küçük, teşvik 1 boy, teşvik 2 boy, ayak boyu, minik 2 ve minik 1 kategorilerinde 850 sporcu mücadele edecek. Yağlı güreşlerde mücadele edecek başpehlivan ise şöyle; “Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Tanju Gemici, Nedim Gürel, Yıldıray Akın, Rıza Yıldırım, Süleyman Aykırı, Kaan Kaya, Feyzullah Aktürk, Mecit Yıldırım, Fatih Koyuncu, Onur Balcı, Ahmet Serbest, Faik Sezgin, Ertuğrul Dağdeviren, Gökhan Arıcı, Ahmet Kavakçı, Erkan Ertan, Arif Akın, Semih Turgut, Fatih Bakır, Fatih Özgün, Sermet Bulut, İsmail Erkal, Özkan Yılmaz, Nadir Takı, Ali Gökçen, Okan Acar, Furkan Durmuş Altun, Kürşat Korkmaz, Recep Taslak.” 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek
Enderunlu Minikler Karnelerine Kavuştu Enderunlu Minikler Karnelerine Kavuştu
Başkan Büyükakın: İhtiyaç sahiplerinin yanındayız Başkan Büyükakın: İhtiyaç sahiplerinin yanındayız
Geleceğin sanatçılarından muhteşem Bale Resitali Geleceğin sanatçılarından muhteşem Bale Resitali
Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha...
Canlı Yayınları ile Tarihe Not Düşüyoruz Canlı Yayınları ile Tarihe Not Düşüyoruz
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’...

Haberi Oku