Tarihi Kırık Nahiyesi’nden Yavuz Kemal Beldesine

Kocaeli Giresun Dernekleri Federasyonu’nun açılış töreni için Gebze'ye gelen Türkiye'nin en güzel kış ve yaz manzaralarına ev sahipliği yapan Giresun Dereli İlçesi Yavuzkemal beldesi Belediye başkanı Abdullah Önal Bizleri belgesel çekmek üzere beldesine davet etti

Tarihi Kırık nahiyesi olarak da bilinen bölge Oğuz Türklerinin Kınık boylarının yaşadığı yer olarak da tanınıyor.Yavuz Kemal beldesinin bir birinden güzel yaz ve kış manzarası fotoğraflarını bizlerle Paylaşan başkan Önal doğa aşığı herkesi www.belgeselyayincilik.com aracılığı ile beldelerini görmeye davet etti.

Başta İstanbul milletvekili Hasan Turan ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanı kaymakam sivil toplum örgütü başkanı ve yetkilinin katılımı ile Gebze Beylikbağı’nda açılan Kocaeli. Giresun. Dernekler federasyonun genel merkezinin açılış töreni ile ilgili ayrıntılı görsel haber www.gebzegazetesi.com da okuyup izleyebilirsiniz.

Tabiat parkları diyarında Devri Alem Giresun'un en önemli üç tabiat parkına da ev sahipliği yapan, Yavuzkemal beldesi görülmeye değer yer. Devri alem Belgesel TV programı olarak bölgedeki Kuzalan Koçlayası ve Ağaçbaşı Tabiat Parklarını Orman Bakanlığı doğa koruma Milli Parklar Giresun Şube müdürü Sayın Ertan Kuduban öncülüğünde www.seyyahyapim.com olarak belgeselleştirip çok sayıda ulusal ve bölgesel TV kanalında yayınlanmasına vesile olmuştuk. Bu belgesellerin linklerini sizlerle paylaşıyoruz.

1-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Tabiat Parkları

https://www.youtube.com/watch?v=tuk_yMoNUqM&t=2s

2- Giresun Dereli Kuzalan Tabiat Parkı Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=T_b6hTZY5n8

3- Afyonkarahisar İstiklal Tanıtım Merkezi Kamu Spotu

https://www.youtube.com/watch?v=DTEcsv2yOdk

4- Giresun Dereli Ağaçbaşı Tabiat Parkı Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=Eq6da6Iz-e0

5- Giresun Dereli Koçkayası Tabiat Parkı Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=Ry_ANGWeXgE

6- Giresun Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=nYK_G0lydXE&t=70s

Giresun - Espiye - Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Hava Çekimi

https://www.youtube.com/watch?v=Fhi3BxsJNK4&t=17s

Giresun - Güce Hava Çekimi

DERELİ / YAVUZKEMAL KÖYÜ HAKKINDA BİLGİ

Başbakanlık devlet arşivinde Dölçukuru köyü YarAli Bey isimli bir Türkmen beyinin tımarı olarak 1500 lü yıllarda kayıtlı oldugu ve 400 has Akça vergi ödediği görülmektedir. Dereli’nin tarihini Giresun’un tarihi içinde incelemek ve değerlendirmek gerekir. Giresun 1397 yılında Türkmen beyi BayramŞah’ın torunu Emir Oglu Süleyman bey tarafından fethedilmiş ve Türk yurdu haline getirilmiştir. Bu tarihten sonra Giresun ve çevresinde yoğun Türk nüfusun yerleşmeye başladığı görülür. Ancak Dereli Civarında Giresun Merkezden çok daha önceki yıllrda Türklerin var olduğu burada KUŞLU HAN ve ZIRHLI HAN isimli iki Türkmen beyinin hakimiyetinde olduğu çeşitli kaynaklarda yazar..Dereli’ye iki koldan (Kuşluhan ve Zırhlıhan) gelmişlerdir. Orta Asya Horasan’dan (bak. Horasan Erenleri) gelen Oğuz Türkmen boyları,Kelkit Vadisi boyunca Şebinkarahisar’a ve Dereli’nin güneyine yerleşmeye başladılar. Diğer kol Harşit vadisine yerleşmiş olup, bunlardan bir kısmı ilçe çevresine gelerek yerleşmişlerdir. İstanbul’un Haçlılar’ın eline geçmesinden sonra Sinop çevresindeki Çepni adlı Oğuz boyları doğuya doğru ilerleyerek Giresun çevresi ve Dereli ilçesine de yerleşmişlerdir.

Dereli ve civarına gelen Türkmenler Selçuklu döneminde bölgeye yerleşmişlerdir. 1398 tarihinde Yıldırım Beyazıt yöreyi Osmanlılar’ a bağlamak üzere yapmış olduğu seferde Canik Beyliğinin merkezi Samsun’u ele geçirmiştir. Bu olay üzerine Dereli ve çevresinde yaşayan Türkler Osmanlılar’a katılmışlardır. Ankara Savaşından sonra Timur yöreyi Türkmen,Hacı Emiroğlu Süleyman Bey’e iade etmiştir. Bu dönemlerde Dereli çevresinde Akkoyunlu Türkmen,Hükümdarı tarafından şahıslara vakfedilmiş topraklar bulunmaktadır. Dereli ve çevresi Selçuklular’dan bu yana Türk toprağıdır.Düşman işgali görmemiştir. Prof.Dr.Faruk Sümer’in Oguzlar/Türkmenler isimli eserinde Dereli de içinde olmak üzere Giresun ve Trabzon’un bir bölümünün 1515 yılındaki tahrir defterlernde Vilayeti Çepni olarak ayrı bir bölge olarak gösterildiğini ve buralardaki köylerin isimlerinin hep Türkçe oldugunu ve buralarda yaşayan Türkmenlerin Hacı Bektaşi Velinin Müridleri oldugunu yazar.

Dereli ve çevresi Giresun kazasının bir köyü olarak,tanzimat dönemine kadar Trabzon’ a bağlandı. Tanzimattan sonra Karahisar’ı Şarki (Şebinkarahisar) sancağına, sonra yine salnamelere göre Trabzon’a bağlı kaldı. Gürcistan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle Müslüman Gürcüler göç ederek 1892 yılında ilçeye bağlı bazı köylere yerleşmişlerdir. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında Dereli, Giresun’a bağlı bir nahiye yapıldı. 1 Nisan l958 yılında 7033 sayılı Kanunla Dereli ilçesi kurulmuştur.