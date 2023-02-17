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Tartıştığı sevgilisini ormanlık alana götürüp silahla vurarak öldürdü

- Genç kadını kendisini aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Tartıştığı sevgilisini ormanlık alana götürüp silahla vurarak öldürdü

17 Şubat 2023 Cuma 20:39

 Çayırova ilçesinde bir şahıs, arabanın içinde tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldürdü. 
  Olay, 4 Şubat günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi şoförü olan Erdem K. (26), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş’i (26) konuşmak için arabasına çağırdı. Burada bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Erdem K., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Cansu Güneş’e 5 el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Erdem K. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan Güneş’in ölümüne sebep olan Erdem K.’nin, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. 
  Erdem K., emniyette verdiği ifadesinde, bir süredir ilişki yaşadıkları sevgilisiyle olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine Cansu Güneş’in telefonunu kurcaladığını ve kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek, genç kadını ormanlık alana götürdüğünü ve silahla kadına ateş ettiğini söyledi. Erdem K., olayın ardından ise Tuzla’da polis merkezine giderek teslim olduğunu dile getirdi. 
  Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadın ise yapılan otopsinin ardından Çayırova’da toprağa verildi. 
  



İHA
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