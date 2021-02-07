Taş Mektep Milli Mücadele Müzesi’nde Devri Alem

Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetleri yetiştiren ve 2016 yılında müzeye dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi binası, hizmet verdiği 1,5 yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun "Taş mektep" olarak adlandırılan binasının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirildiği Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde, Kurtuluş Savaşı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısı, milli mücadele kahramanları ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de TBMM'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep'te, Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921'de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı bir platform yer alıyor. Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bu yıl ziyaretçi sayısının 200 bine çıkması bekleniyor. Temelleri 1903'te atılan Kayseri Lisesi ise müzenin yan tarafına yapılan yeni hizmet binasında eğitim vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetleri yetiştiren ve 2016 yılında müzeye dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi binası, hizmet verdiği 1,5 yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun "Taş mektep" olarak adlandırılan binasının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirildiği Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde, Kurtuluş Savaşı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısı, milli mücadele kahramanları ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de TBMM'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep'te, Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921'de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı bir platform yer alıyor. Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bu yıl ziyaretçi sayısının 200 bine çıkması bekleniyor. Temelleri 1903'te atılan Kayseri Lisesi ise müzenin yan tarafına yapılan yeni hizmet binasında eğitim vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetleri yetiştiren ve 2016 yılında müzeye dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi binası, hizmet verdiği 1,5 yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun "Taş mektep" olarak adlandırılan binasının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirildiği Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde, Kurtuluş Savaşı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısı, milli mücadele kahramanları ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de TBMM'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep'te, Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921'de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı bir platform yer alıyor. Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bu yıl ziyaretçi sayısının 200 bine çıkması bekleniyor. Temelleri 1903'te atılan Kayseri Lisesi ise müzenin yan tarafına yapılan yeni hizmet binasında eğitim vermeye devam ediyor.