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Tatilciler yola çıktı! TEM'de bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler yola çıktı! TEM'de bayram yoğunluğu başladı

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:45

 Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. D-100 Karayolu'nun Kuruçeşme ve Seka Tünel mevkilerinde de akıcı trafik yoğunluğu görülüyor. D-130 Karayolu'nda ise trafik normal akışında seyrediyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.


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