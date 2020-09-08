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Tavşancıl Halkı Nuh Çimento’dan Şikayetçi

Nuh Çimento fabrikası yeni kireç ocağı açmayı planlıyor. Bölge halkı, mevcut fabrikanın zararlarından şikâyet ederken, yeni bir ocak daha açılmasına karşı çıkıyor.

Tavşancıl Halkı Nuh Çimento'dan Şikayetçi

08 Eylül 2020 Salı 15:46

Kireç ve çimento, sağlıklı yaşamı ve doğal meyve sebze üreticiliğini olumsuz etkiliyor. Nuh Çimento’nun yeni bir kireç ocağı açacağının duyulması, bölge halkını ve özellikle Tavşancıl sakinlerini harekete geçirdi. Çeşitli meyve üretiminin durduğunu söyleyen vatandaşlar, buna kireç ve çimento tozunun sebep olduğunu dile getiriyor. Tavşancıllılar imza kampanyası hazırlıkları yaparak yaşamsal faaliyetlerine olumsuz etki eden yeni bir kireç ocağı daha açılmasına itiraz ediyor. Bölge halkı, seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyuracaklarını söylerken kireç ocakları hakkında yetkililerden açıklama bekliyor.  Konu ile ilgili  Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin Dilovası Çerkeşli Köyü Tepedüzü mevkiinde kapasite artışı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı, 10 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de Tavşancıl Sahil Restoran’da yapılacak.


Tavşancıl Halkının Şikâyeti

Tavşancıl halkı olarak imza toplayacaklarını açıklayan vatandaşlar, şikâyetini şu ifadelerle dile getirdi; “Sol taraf Kömürcüler, üst taraf kireç fabrikası, sağ tarafında çimento fabrikası. Çimento ve kireç fabrikası, bölgeden yerleri alıp kendine maden sahası olarak kullanmak istiyor. Bu yerlerin içinde şahıs ya da hazine arazisi de vardır. Bu alan kaç metre karedir net bilinmiyor. En az 300 bin metre kare yer olduğunu tahmin ediyoruz.

“Yetkililerden bilgi istiyoruz”

Yetkililer bu olaylara sessiz, bilgi alamıyoruz. Halk olarak yetkililerin bilgi vermelerini istiyoruz. Geçmişte, üzüm bağ ve bahçelerimiz çimento tozları ile kurudu. Tavşancıl halkı olarak, Nuh Çimento hakkında geçmişte de dava açtık. Mahkeme bizleri haklı buldu, Nuh Çimento’nun çevreyi kirlettiğine ve bağlarımızı kurutup bizleri zarara uğrattığına karar verdi ve Nuh Çimento’yu tazminata mahkûm etti. İmza kampanyası başlatacağız. Tavşancıl’ın üstlerinde yani kireç fabrikasının altlarında son yıllarda arsa almışlardı. Aynı zamanda Hereke tarafından da aldılar. Zaten limanı da bir şekilde Hereke’ye doğru büyütmüşlerdi.

                                                 

 "Nuh Çimento’ya dur denmeli.’’

Hereke’nin ve Tavşancıl’ın meyveciliğinin bitmesine neden olan önemli sebeplerden biri de kireç ve çimento tozudur. Özellikle çavuş balbal üzümü ve kirazın bitmesinin sebebi bunlardır. Şikayetlerimizi Sn. Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.  Hereke ve Tavşancıl yok olacak, Nuh Çimento’ya dur denmeli. Dilovası’nı kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi kaldırılırken Nuh Çimento Fabrikası’nın yeni fabrika kurmasına neden izin veriyor? Milletvekilleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Koceli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı tarihi göreve davet ediyoruz. Nuh Çimento’ya dur denmeli.’’


 

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