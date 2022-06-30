GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM'de feci kaza! Takla attığı aracın içinde sıkışarak can verdi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle yol 2 saat kapalı kalırken, trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

TEM'de feci kaza! Takla attığı aracın içinde sıkışarak can verdi

30 Haziran 2022 Perşembe 11:17

 Kaza Körfez TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı. Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi. Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü" dedi. Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Özel öğrencilere Galatasaraylı Kerem'den ziyaret Özel öğrencilere Galatasaraylı Kerem'den ziyaret
Büyükşehir’in yaz spor okulları açıldı Büyükşehir’in yaz spor okulları açıldı
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli...
Vali Yavuz: “Kocaeli’de 6 ayda 346 kişi tutuklandı” Vali Yavuz: “Kocaeli’de 6 ayda 346 kişi tutuklandı”
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda...

Haberi Oku