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TEM’de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Dilovası TEM Otoyolu'nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:19

 Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







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