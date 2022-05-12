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Trafolar sanat eserine dönüştü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya devam ediyor. İlçe genelinde görsel olarak yıpranan trafolar, duvar ressamlarının fırçalarıyla yeniden hayat buldu.

Trafolar sanat eserine dönüştü

12 Mayıs 2022 Perşembe 17:30

 Kültür sanat ve spor kenti olma yolunda 3 yıl boyunca kentte önemli hizmetler yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sanatı sokaklara taşıdı. Çevre estetiğine katkı sunan projede görüntü kirliliğine sebep olan 9 farklı lokasyondaki trafolar üzerine yapılan resimler yoldan geçenleri durdurup bir daha baktırdı.

Geçtiğimiz yıl kentin 25 farklı noktasında uygulamaya geçirilen proje bu sene de devam ettirildi. Trafoların üzerinde doğa, bilim, hayvan ve dünya temalı resimler çizildi.


7’DEN 70’E İLGİ GÖRDÜ

Çayırova’nın çevre görünümüne katkı sunan proje görenlerin beğenisini topladı. Su israfına yönelik “Suyunu boşa harcama’’ sokak hayvanları için “Bir kap su’’ mesajları içeren resimlerin yanı sıra çocuklara ilham veren Türk bayraklı astronot ve dekoratif doğa resimleri Çayırova halkından tam not aldı. 4 kişilik ekiple gerçekleşen çalışmalar duvar ressamları Ali Emre Kiriş, Serap Alakaz, Fahrettin Kitiş ve Elif Kahleoğulları’nın fırça dokunuşlarıyla gerçekleşti. Duvar ressamlarının çalışmalarını 7 sinden 70 ine herkes büyük bir merakla izledi. Öğrenciler çalışmalar hakkındaki düşüncelerini “Astronot resmini gördüğümde üzerine araştırdım, zor bir meslek ama her gün geçerken bu resmi gördükçe astronot olma isteğim arttı, çok güzel ve bize hayal ettiren çalışmalar’’ olarak ifade etti.
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