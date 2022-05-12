Trafolar sanat eserine dönüştü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya devam ediyor. İlçe genelinde görsel olarak yıpranan trafolar, duvar ressamlarının fırçalarıyla yeniden hayat buldu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 17:30