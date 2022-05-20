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Tramvayda 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Akçaray tramvay hattında Atatürk'ün en sevdiği şarkılar söylendi

Tramvayda 19 Mayıs coşkusu

20 Mayıs 2022 Cuma 13:40

 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Akçaray tramvay hattında özel olarak hazırlanan 19 Mayıs aracında düzenlenen etkinlik ses getirdi. Kırmızı beyaz renklerle donatılan tramvayda Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar söylendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konsepte bir tramvay hazırlandı. Tramvayda bir grup müzisyen, Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Tramvaydaki yolcular da ellerindeki Türk bayraklarıyla müzisyenlerin çaldığı marş ve şarkılara eşlik etti.

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