Trende de yaz tarifesine geçildi

Ulaşımda yaz uygulamasına geçiş sürüyor. İlimizde toplu taşıma ve deniz seferlerindeki düzenlemenin bir benzeri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından da yapıldı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve banliyö trenlerin sefer saatleri de yaz tarifesine göre yeniden düzenlendi ve uygulamaya başlandı.

YHT’de Ankara yönüne sefer sayısı, Kurban Bayramı da fırsat bilinerek yaz döneminde 9’dan 10’a çıkartıldı. Yeni düzenlemeyle Ankara yönüne Yüksek Hızlı Tren(YHT) ile gidecekler İzmit’ten 08.44, 10.50, 12,47, 14.10, 15.34, 17.05, 18.39, 20.03, 21.00 ve 00.26 saatlerinde hareket edecek. Ankara’dan gelen ve İstanbul yönüne ilerleyecek YHT’nin İzmit Garı’na varış saatleri de 09.54, 11.21, 12.37, 13.46, 15.31, 16.44, 19.58, 21.24, 22.40 ve 04.26 olarak duyuruldu. İzmit’ten YHT ile Ankara’ya giden vatandaş, başkente 11.52, 13.51, 15.48, 17.25, 18.35, 20.13, 21.49, 23.17, 23.59, 06.45 saatlerinde ulaşacak. İzmit’ten YHT’ye binenlerin İstanbul Söğütlüçeşme istasyonuna varış saatleri 11.21, 12.56, 14.05, 15.05, 16.54, 18.14, 21.24, 22.44, 23.59, 05.53 olarak açıklandı.





KONYA YHT SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

Yüksek Hızlı Tren’in Konya yönüne gidiş saatlerinde de yaz dönemiyle birlikte değişim oldu. İzmit’ten Konya yönüne daha önce 08.23, 09.42, 13.31 ve 20.19 olan kalkış saatleri, yaz dönemiyle birlikte 08.03, 09.44, 13.33 ve 19.38 olarak değişti. İzmit Garı’ndan saat 08.03’de kalkan YHT Konya’ya 11.30’da varacak. 09.44’de kalkan tren 13.20, 13.33’de kalkan 17.09, 19.38’de kalkan YHT ise saat 23.03’de Konya’da olacak. Konya yönünden kalkan YHT’lerin İzmit Garı’na varış saatleri de 06.00’da yola çıkan için 09.22, 12.45’te kalkan için 16.07, 16.45’te hareket eden için 20.09 ve 18.40’ta yola çıkan için saat 22.02 olarak ilan edildi.





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