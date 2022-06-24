Trende de yaz tarifesine geçildi

YHT’de Ankara yönüne sefer sayısı, Kurban Bayramı da fırsat bilinerek yaz döneminde 9’dan 10’a çıkartıldı. Yeni düzenlemeyle Ankara yönüne Yüksek Hızlı Tren(YHT) ile gidecekler İzmit’ten 08.44, 10.50, 12,47, 14.10, 15.34, 17.05, 18.39, 20.03, 21.00 ve 00.26 saatlerinde hareket edecek. Ankara’dan gelen ve İstanbul yönüne ilerleyecek YHT’nin İzmit Garı’na varış saatleri de 09.54, 11.21, 12.37, 13.46, 15.31, 16.44, 19.58, 21.24, 22.40 ve 04.26 olarak duyuruldu. İzmit’ten YHT ile Ankara’ya giden vatandaş, başkente 11.52, 13.51, 15.48, 17.25, 18.35, 20.13, 21.49, 23.17, 23.59, 06.45 saatlerinde ulaşacak. İzmit’ten YHT’ye binenlerin İstanbul Söğütlüçeşme istasyonuna varış saatleri 11.21, 12.56, 14.05, 15.05, 16.54, 18.14, 21.24, 22.44, 23.59, 05.53 olarak açıklandı.
KONYA YHT SAATLERİ DE DEĞİŞTİ
Yüksek Hızlı Tren’in Konya yönüne gidiş saatlerinde de yaz dönemiyle birlikte değişim oldu. İzmit’ten Konya yönüne daha önce 08.23, 09.42, 13.31 ve 20.19 olan kalkış saatleri, yaz dönemiyle birlikte 08.03, 09.44, 13.33 ve 19.38 olarak değişti. İzmit Garı’ndan saat 08.03’de kalkan YHT Konya’ya 11.30’da varacak. 09.44’de kalkan tren 13.20, 13.33’de kalkan 17.09, 19.38’de kalkan YHT ise saat 23.03’de Konya’da olacak. Konya yönünden kalkan YHT’lerin İzmit Garı’na varış saatleri de 06.00’da yola çıkan için 09.22, 12.45’te kalkan için 16.07, 16.45’te hareket eden için 20.09 ve 18.40’ta yola çıkan için saat 22.02 olarak ilan edildi.
ADAPAZARI- GEBZE BANLİYÖ HATLARI
Gebze-Adapazarı arasında hizmet veren Banliyö Tren sefer saatlerinde de değişiklik yapıldı. Yaz tarifesi ile birlikte Gebze-Adapazarı Banliyö Treni’nin İzmit Garı’nda ki duruş saatleri Gebze’den gelişlerde 08.17, 12.25, 14.39, 18.00 ve 21.11 olarak belirlenirken; Adapazarı’ndan gelen trenler ise saat 07.06, 10.56, 15.11, 18.36 ve 21.13’de duracak. İzmit Garı’ndan saat 08.17’de binenler 09.01’de, 12.25’de binenler 13.09’da, 14.39’da binenler 15,24’de, 18.00’de binenler 18.44’de ve 21.11’de binenler 21.56’da Adapazarı’na varabilecek. İzmit’ten saat 07.06’ binen 07.43’de, 10.56’da binen 11.33’de, 15.11’de binen 15.48’de, 18.36’da binen 19.13’de, 21.13’de binen ise saat 21.50’de Gebze’ye ulaşabilecek.